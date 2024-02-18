京东抢先开售步步高X3学习机 新品现货可先人一步提前入手

【天极网数码频道】步步高发布了X3学习机新品，并在京东先人一步全网现货发售，新品采用了11.6英寸九层散射护眼屏，拥有1.4亿原题视频资源，支持语数英三科批改，为学生们带来更贴心的学习辅导，助力新的一年学业进步。目前，步步高X3学习机已可在京东先人一步购买到现货，到手价不高于2599元，最快下单第二天就能收到新机。在京东下单还能获赠碎屏险、键鼠套装及保护壳支架套装，海量独家权益让入手新品学习机更加划算。

原题视频是学习机的必备。步步高X3学习机拥有8亿题库和1.4亿原题视频资源，比起枯燥的文字，视频更易懂，并且采用四步引导式讲解，每步都清晰。语数英三科全题型批改，语文支持拼音、近反义词、填空、组词等批改，数学支持选择、填空、判断、应用等批改，英语支持单选、完形填空、英汉互译等批改。

学习机就要选大屏护眼的。步步高X3学习机采用11.6英寸大屏，比步步高上一代10.1英寸的同档位学习机产品提升41%显示面积。九层散射护眼屏让屏幕像书本一样，光线柔和不刺眼。同时，步步高已累计获得72项专利，护眼权威有保障，让孩子学习更安心。

步步高深耕教育行业29年，有超过1000万名孩子使用，内容专业丰富。步步高X3学习机全面覆盖全国主流教材，拥有正版版权。发音采用真人原声，学得正宗才能说得标准。价值55万幼小初高精品课程全都免费，支持全阶段轻松学。95%以上课程由特级教师、教材编委老师、清北学霸讲解，师资力量雄厚。无论日常基础练习还是中高考冲刺，通过步步高X3学习机的优质教育资源，都能帮助孩子实现有质量的成绩提升。

硬件方面，步步高X3学习机的超大内存和存储空间可让学习流畅不卡顿，基于MVP运存拓展技术，孩子还能在6GB内存的学习机上享受最高等效8GB的旗舰级运存体验，产品运行更流畅。在实际使用时，基于家长管控功能，家长还能轻松看到孩子的学习情况，时时刻刻了解孩子的学习进展，让每一次使用都更加高效。

想要第一时间尝鲜新机的消费者，京东“先人一步”计划为用户提供极致的新品购机服务体验和专属权益。目前，步步高X3学习机新品已在京东抢先现货开售，开学季想提前抢跑，就来京东先人一步购买全新学习机。