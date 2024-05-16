GFX系列超望远定焦镜头问世 富士龙GF500mmF5.6 R LM OIS WR

【天极网数码频道】2024年5月16日C富士胶片公司荣誉宣布于2024年6月推出“富士龙镜头GF500mmF5.6 R LM OIS WR”(GF500mmF5.6 R LM OIS WR)。新镜头进一步壮大了GF镜头(即，富士胶片无反相机的GFX系列可换镜头)的队伍，配备中画幅传感器*1，大小相当于35mm全画幅图像传感器的1.7倍。

GF500mmF5.6 R LM OIS WR是一款超望远定焦镜头，焦距高达500mm(等效35mm格式焦距为396mm)，是GF镜头阵容中焦距最长的镜头*2。如果与富士龙远摄增距镜GF1.4X TC WR(可扩展镜头焦距)配合使用，最大焦距可达700mm(等效35mm格式焦距为554mm)。作为超望远定焦镜头，其重量仅约为1375g*3，具备灵活的机动性。

GF500mmF5.6 R LM OIS WR强大的望远性能与GFX系列所拥有的亿级像素高分辨率相结合，可产生协同效应，准确描绘细节。该镜头能准确捕捉运动员在比赛关键时刻挥洒的汗水、野生动物的皮肤纹理以及鸟类的羽毛，呈现出肉眼难以感知的逼真度和细节。GFX系列将通常又大又重的超望远定焦镜头小型化，并实现高速和高精度自动对焦，从而可以在机动性较强的体育运动、野生动物和鸟类摄影中实现超望远拍摄。此外，凭借改进的图像防抖传感精度和优化的机械设计，它实现了高达6.0档*4补偿的强大图像防抖机制。在超望远拍摄时，更容易发生相机抖动的情况，而这款镜头能够让您在超望远范围内舒适地享受手持拍摄。GFX系列与GF500mmF5.6 R LM OIS WR(通常用于35mm全画幅相机主导的超望远拍摄)的结合不仅带来了新的可能性，而且实现了更精细的图像描绘。

*1 图像传感器对角55mm(43.8mm x 32.9mm)，是35mm全画幅传感器的约1.7倍

*2 截至2024年5月16日。

*3 不包括镜头盖、遮光罩和三脚架。

*4 根据CIPA标准，俯仰/偏转方向。





“GF 镜头”阵容中焦距最长的望远定焦镜头

这款镜头的焦距为500mm(等效35mm格式焦距为396mm)，是富士胶片GF镜头阵容中焦距最长的镜头，在体育运动、野生动物和鸟类摄影方面表现出色。

该镜头富士龙远摄增距镜GF1.4X TC WR(可扩展镜头焦距)配合使用，最大焦距可达700mm(等效35mm格式焦距为554mm)。

这款镜头采用14组21片奢华镜头结构，包括两枚超级ED镜片和五枚ED镜片，有效抑制了超望远定焦镜头的色差，实现了高分辨率性能。超望远定焦镜头的优势在于能够准确捕捉肉眼难以察觉的细节。





通过优异的紧凑轻巧设计与耐用性，可减轻在多种场景中长时间拍摄的负担。

经过重新设计部件，充分发挥紧凑轻巧的设计理念，该镜头重量仅约1375g，刷新了人们对中画幅望远定焦镜头的传统认知。除了镜片采用了轻量化设计外，通过对ED镜片和超级ED镜片进行了准确的排列，大幅消除了微型化可能导致的色差，实现了紧凑轻巧的结构以及高分辨率性能。

尽管这是一款望远定焦镜头，前镜片较大，但镜头位置的优化成就了舒适的握持体验，让用户感觉不到前镜片的重量。享受舒适、轻松的超望远拍摄。

这款镜头采用防尘防滴和-10℃耐低温结构，镜筒的18个区域都采用了密封处理。此外，镜头的前镜片经过涂氟处理，具有防水渍和防污功能。即使在恶劣天气条件下长时间拍摄，也能安心使用。

强大的6.0档图像防抖性能

通过提高相机抖动的感应精度并采用优化的机械设计，实现了强大的6.0档图像防抖性能。在超望远拍摄时，更容易发生相机抖动，而这款镜头能够让您在超望远范围内舒适地享受手持拍摄。

自动对焦快速准确，操作舒适

在保持高分辨率性能的同时，这款镜头还采用了内对焦系统，内置更小、更轻的对焦镜片，并使用线性马达驱动对焦镜片组。这样就能实现快速、安静的自动对焦，最低延迟时间约为0.31秒※ 6。即使在需要准确对焦的超望远拍摄中，这款镜头也能让您快速、准确地捕捉拍摄对象，不错失拍摄良机。

使用对焦预设功能，可将焦距移至使用对焦预设按钮预先设定的位置※ 7。这减少了用户的操作步骤，避免了对目标对象重新对焦。

该镜头还配备了对焦限制器*8，允许用户限制镜头的自动对焦范围。当拍摄五米之外或更远的对象时，这可以有效缩短自动对焦时间。

对焦控制按钮*7位于镜筒顶端。按下此按钮，可调用对焦选择开关*7上的功能，从而顺利完成自动对焦操作。

*6 安装在无反相机“FUJIFILM GFX100 II”上并启用相位检测自动对焦和高性能模式时，使用符合CIPA指南的内部测量方法，望远端的自动对焦速度。

※7 要操作FUJIFILM GFX50S上的“设置按钮”“对焦控制按钮”和“对焦选择开关”，需要将相机机身升级到3.10或更高版本。

*8 使用对焦范围选择开关激活焦距限制器功能。