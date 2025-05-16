京东采销带你云逛展2025 CHINA P&E 直播整点抽奖赢好礼

【天极网数码频道】2025年的中国国际照相机械影像器材与技术博览会(2025 CHINA P&E)于5月16日至5月19日在北京展览馆举行。为让广大消费者能第一时间了解最新摄影器材，京东采销直播探展2025 CHINA P&E，不但会深入体验各品牌相机的功能特点，还会提供细致的摄影教学，并针对品牌嘉宾进行访谈。此外直播期间每逢整点都将免费抽送丰富好礼，感兴趣的用户记得锁定京东3C数码采销直播间。目前京东心动购物季活动正在火热进行中，并同步上线了CHINA P&E活动会场，用户打开京东APP搜索“PE展”即可一键直达选购摄影好物，还能享受国家补贴立减15%优惠，想要入手展会同款产品的朋友不要错过。

本次2025 CHINA P&E的探展直播时间为5月16日至18日每天9：00至16：00，直播期间每逢整点都会开启抽奖活动，富士冰箱贴、松下双肩包、DJI双面渔夫帽、尼康水杯套装等好礼免费大放送，心动的用户记得多多关注。在展会现场将有价值50万+的飞思相机、全球仅20台的徕卡限量版相机、摄影装备界新晋网红适马BF相机、经典哈苏复古相机等备受广大摄影爱好者关注的相机重磅亮相，京东采销也会带领观众们进行深入体验和摄影教学，让大家一饱眼福的同时还能快速掌握摄影技能知识。此外京东采销还将邀请参展品牌的嘉宾进行访谈，第一时间了解新品的亮点之处，并共同探讨影像行业的未来发展趋势。在展会现场，京东也设置了趣味展区，参与互动打卡即有机会赢取丰富好礼，感兴趣的朋友不要错过。

在京东的CHINA P&E活动会场也能直接下单摄影好物，不但可享国家补贴立减优惠，还有满1500减150、满5000减500的专属优惠券可领，权益丰厚。作为传统拍摄装备，相机一直备受广大用户关注，京东也携手尼康、索尼、佳能、富士等品牌带来了丰富的相机产品。例如尼康Z6 Ⅱ微单相机，拥有约2450万有效像素，低光照下也能实现良好的图像品质，并且支持4K超清30p视频录制，易于握持操作方便，使用满5000减500元优惠券后到手价8916元。还有佳能EOS 6D Mark Ⅱ L级全画幅单反套机，采用全像素双核对焦技术进一步提升对焦速度，连拍速度最高约6.5张/秒，助力使用者捕捉精彩瞬间，在京东可使用国家补贴立减2000元。

其他类型的摄影器材也能在京东CHINA P&E活动会场一站式选购。如今航拍逐渐成为潮流趋势，可以来京东入手大疆无人机一试，DJI 4K迷你航拍机机身轻至249克，可完成4K/30fps超高清视频录制，图传距离远至10公里，还支持一键起降、智能返航等功能，新手也能轻松上手，使用国家补贴立省15%，到手价1444.15元。此外用户还能为相机配置高品质镜头，例如适马Art 24-70mm F2.8 DG DN Ⅱ全画幅微单镜头，由15组共计19片镜片组成，轴向色差及边缘色差都能有效空坐，从画面中心到边缘均可保持高画质表现，京东售价7999元。

本次2025 CHINA P&E京东采销直播探展活动将于5月16日至18日准时进行，想要云逛展体验摄影器材前沿新品的用户记得多多关注京东3C数码采销直播间。目前京东心动购物季活动正在火热进行中，活动期间京东还将为消费者提供“每人每天补贴超1000元”的重磅补贴优惠，消费者在京东心动购物季活动主会场一键即可领取，包括满200减20神券、PLUS补贴券、各品类东券等，即领即用，享实惠更简单。想要入手摄影好物的朋友赶紧行动吧。