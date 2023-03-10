感受春日浪漫，富士instax mini 12带你“拍点新花样”

【天极网数码频道】三月春光，万物候新。2023年3月10日，富士instax采撷自然花语为灵感，构筑多元影像花室，在风景如画的云南大理，举办了主题为“拍点新花样”的新品发布会，带来了mini家族的新成员――instax mini 12一次成像相机。发布会现场仿如置身人间仙境，在花海与沁人的芳香中，一同领略新品所带来的惊喜绽放。

富士胶片(中国)投资有限公司总裁田中健一先生在致辞中表示，富士胶片秉承“Never Stop”的品牌精神，在全事业领域创造新价值的产品和服务，尤其是在影像事业领域获得了用户们的高度认可，未来富士胶片将继续为影像文化推广做贡献，让消费者定格更多“仪式感”的照片。

伴随着新品的亮相，富士胶片(中国)投资有限公司影像产品事业部正田周事业部长，为大家详细介绍了mini 12的升级亮点。mini 12拥有五种以鲜花命名的配色，分别为茉莉白、薄荷绿、鸢尾紫、绣球蓝、浅樱粉。机身的凹陷处设计，更符合人体工学。另外，mini 12优化了自动曝光功能，不用繁琐操作即可拍出曝光适中的照片;旋转镜头即可开/关机，而转动至“close-up”便能切换到自拍/微距模式;在此模式下，优化了取景框视觉差，实现“所见即所得”的拍摄效果。

随mini 12单机一同发布的，还有与平面设计师&画家福田荣合作的花与她主题礼盒。“月光茉莉”透露着优雅与纯洁;“薄荷精灵”洋溢着清新与率真;“鸢尾骑士”崇尚勇气与自由;“海岛绣球”散发出知性与文艺;“樱花宝贝”充满少女的可爱。礼盒内均含有相应主题的相机收纳包、用于展示相纸的周边(相册或相框或相纸架)、花朵装饰以及中国区限定花花调色盘相纸，让不同个性与品味的女生都能找到属于自己的款式。

富士instax mini 12一次成像相机于3月10日正式上市。购买单机即赠送“影像花室”通用配件盒，建议零售价为659元/台。mini 12花与她主题礼盒，建议零售价为729元/套。另外，此次还同步推出了名为“INSTAX UP”的应用程序，在手机端安装后，可扫描任意尺寸的INSTAX照片，即刻生成个性化的电子扫描件，从而方便用户在社交媒体上实时分享。

发布会现场90后独立原创插画师ASEN，带来了为mini 12创作的画作《春日少女》。以象征mini 12的鲜花元素为灵感，将产品的设计理念融于作品创意中。ASEN表示希望通过这幅作品，让女生们学会关注自己、爱自己，不被约束，找寻到属于自己的美丽。而这也正是富士instax想要传递给所有用户的生活态度。

发布会现场处处彰显大理特色风情，非遗甲马文化体验、孔雀舞表演、云南服饰走秀……民族传统与现代摩登的气息互相交融，彰显了富士instax的新花样。

花卉赋予了春日绚丽的色彩，也给予了新品全新的活力。富士instax为mini 12注入浪漫因子，配以个性的主题礼盒，完美诠释了“惊喜在等你”的品牌理念。期待用户每一次按下快门，都能绽放创意灵感，拍出新花样。

右1:富士胶片(中国)影像产品事业部 事业部长 正田周; 右2：富士胶片(中国)投资有限公司 总裁 田中健一;左1:平面设计师&画家 福田荣; 左2：富士胶片(中国)影像产品事业部 一次成像产品销售部长 陈茵