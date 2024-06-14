京东文具开启万店狂欢 海量文具迎来全网低价

【天极网数码频道】6月13日至6月15日期间，京东携手文具品类大牌店铺，带来了京东文具万店狂欢活动，活动期间不但有海量爆款文具迎来骨折低价，还有重磅惊喜优惠，下单每满69元可减10元。下面来看看京东文具的价格有多划算吧。

8本装的誉品走过风景系列A5笔记本活动价仅为6.9元，得力连中三元考试套装15件套活动价只要25.6元，就连国风潮流的宜书宜画空白宣纸扇面八瓣扇也只要3.8元。可以看到为了给消费者更加划算的购物体验，京东618期间不同种类的文具产品价格优惠力度都很大，且在京东文具中，想要的文具都能一站式购齐。

京东文具不仅满足了消费者的日常所需，一些品质文具、高颜值文具也都带来了专属优惠价格，例如卡西欧FX-991CNX科学函数计算器，功能更多价格划算，活动价只要140元。再例如颜值超高的卡皮巴拉9层笔袋，实用性强可容纳约100支笔，活动价15.5元。由此看来，无论孩子处在哪个学龄阶段，有怎样的文具需求，都能第一时间在京东文具得到满足。

钢笔、同学录、丙烯马克笔、彩铅、护眼纸……如今的文具越来越多样化，但京东文具的高品质高性价比始终如一。采用了高硬度钛金笔尖英雄616S钢笔活动价只要18.8元。颜值高又潮流的古风活页同学录粉色礼盒款活动价只要14.9元。叠色自然覆盖力强，颜料防水又耐晒的宝克24色水性丙烯马克笔，活动价只要13.9元。

想要培养孩子的创作天分，在京东文具也能找到合适的选择，笔触细腻易勾勒的得力12色油性彩铅活动价3.9元。让桌面告别杂乱无序的离草透明书立活动价10.8元。打印、书写很流畅还能呵护孩子眼部健康的亚太森博学生护眼纸活动价只要16.9元。

京东文具万店狂欢活动期间，不但全场商品限时直降，每天还有60元额外补贴!想要趁机入手低价文具的朋友们千万不要错过这次捡漏的机会。打开京东APP搜“文具馆”还能像逛线下文具店一样，一次性看到不同品类的不同文具商品，随心选购，上传购物清单照片或截图更能自动识别内容随心挑选想要的品质文具。此外，今年618，从6月17日晚8点开始，京东618最后28小时补贴翻倍，周年庆最后一波!赶紧锁定京东，来挑选你心仪的文具好物吧。