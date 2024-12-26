联想、华为、小米获选年度趋势掌舵手 京东3C数码超级趋势年度榜单揭晓

【天极网数码频道】12月26日，基于大量用户在潮电趋势品类中对品牌和产品的真实评价和购买行为，京东3C数码携手京东金榜在京东3C数码超级趋势年终盛典活动中，正式揭晓了最受消费者喜爱的3C数码趋势“年度趋势掌舵手”、“年度TOP单品”和“年度影响力品牌”， 英特尔、联想、华为、小米、荣耀、OPPO、vivo、科大讯飞、三星等品牌均榜上有名。

京东3C数码超级趋势年度榜单是京东3C数码携手京东金榜共同发布的。京东金榜是京东面对消费者购物时选品耗时、易被误导的问题，基于大量用户真实评价和购买行为打造的购物宝典，目前已成为消费者信赖的购物决策依据，以及品牌改进产品、打造新品的重要指引。京东3C数码超级趋势年度榜单的出炉，一方面对相关品牌在技术创新、产品品质及用户体验等方面的卓越成就给予了肯定，另一方面也为消费者带来发现新潮品牌和新兴产品的机会，为投入新趋势的3C数码品牌和新兴产品提供了一个广阔的展示平台，助力它们在竞争激烈的市场中脱颖而出。

作为备受消费者信赖的3C数码渠道，京东一直在基于强大的供应链优势和用户需求洞察，精准关注到潜力可观的新兴趋势，并联手品牌厂商不断丰富和优化供给、为消费者提供更完善的购买和使用体验，从而扶持新兴趋势的发展，为行业找到新的增长方向。2024年初，京东3C数码发布了趋势品“AI换新加速计划”，并公布了15大趋势品类全年销售实现100%以上增长的目标。一年以来，京东3C数码专门投入了近两亿费用，多措并举扶持趋势品类发展。截至目前，京东年初制定的趋势品类增长目标已超额完成，AI家教机/AI电脑/AI手机等AI硬件、折叠屏手机、办公平板、智能健康手表、开放式耳机、4K投影、AR眼镜、OLED显示器、vlog相机、Wi-Fi 7路由器、迷你主机、新型内置存储、新型外置存储、网络存储、3D打印机、快充充电设备、轨道插座等新兴潮电品类获得了消费者的认可和追捧，引领着新的潮电风尚走入人们的日常生活。

在当今科技日新月异的领域中，技术创新能力已成为衡量科技企业核心竞争力的关键标尺。联想、科大讯飞、小米、华为、韶音、坚果、XREAL、华硕、索尼、致态、金士顿、极空间、拓竹、罗马仕、公牛、零刻等品牌，凭借自身强大的技术创新实力，通过持续不断地投入研发资源，积极探索新技术、新应用，为消费者带来了众多具有创新性、高品质的趋势产品，受到了广大消费者的选择和青睐，更成为了行业标杆，持续引领品类向新发展。因此在京东定义的趋势品类中，根据品牌成交额及消费者人气等多维度综合评估选出了上述品牌，成为2024年3C数码趋势中当之无愧的“年度趋势掌舵手”。

具体到单品层面，京东在各趋势品类定义下，综合单品成交额及消费者人气等，评选出了联想拯救者Y7000P、REDMI K70、学而思旗舰学习机精准学Pro、HUAWEI Mate X5、HUAWEI MatePad 11.5英寸、华为WATCH GT4智能手表、HUAWEI FreeClip耳夹耳机、坚果N1S 4K投影仪、XREAL AIR 2 Pro AR眼镜、华硕ROG PG32UCDM超神OLED显示器、大疆OSMO POCKET 3、小米BE6500 Pro Wi-Fi 7路由器、致态1TB固态硬盘、AIGO U350双接口U盘、华为家庭存储、拓竹P1SC 3D打印机、罗马仕20000毫安充电宝、公牛大师轻薄款轨道插座、机械革命IMINI PRO迷你主机等“年度TOP单品”。这些单品凭借在前瞻性、实用性、趣味性等方面的出色表现，受到了广大消费者的青睐，获得了良好的市场反馈，成为了2024年最受消费者喜爱的3C数码趋势“年度TOP单品”。

同时，京东基于声量、销量等多维度评估，将英特尔、荣耀、科大讯飞、OPPO、三星、vivo、小米、小天才、韶音、Bose、Vidda、坚果、雷鸟、界环、微星、索尼、富士、中兴、华硕、铠侠、希捷、闪迪、西部数据、绿联、极空间、创想三维、爱乐酷、Anker、公牛、ROG、联想等品牌评选为2024年3C数码趋势“年度影响力品牌”。这些品牌拥有对技术创新的不懈追求和对市场需求的敏锐洞察，不仅推动了行业的发展，也引领了未来的科技潮流，受到了消费者的长期认可和喜爱。

一直以来，京东3C数码依托强大的供应链优势，积极推动“趋势品类”的发掘、发展、壮大。通过深化与合作伙伴的合作，京东帮助合作伙伴在竞争激烈的市场中寻找新的增长点，实现确定性的成长。依托“先人一步”的新品首发优势、以旧换新补贴和国补至高2000元补贴的换新产品价格优势，以及180天只换不修、30天无忧试用、1年无限碎屏保等实际服务举措，京东降低了3C数码趋势品类的消费者购买价格门槛，提升了消费者购物体验，加速了3C数码趋势品类的普及。同时，京东携手小红书及潮流达人发起的“电养生活新风尚”等一系列市场营销活动，深挖了新潮3C数码产品带给消费者的情绪价值，打造了从种草到转化的完整闭环，共同推动3C数码“趋势品类”快速走入大众市场取得新发展，实现了品牌、消费者、行业多方共赢的良好局面。

未来，京东3C数码还将继续携手各大品牌，共同探索3C数码行业的无限可能，为消费者的美好生活增光添彩。