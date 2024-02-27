希望在凉山绽放 开学首日孩子们收到了京东携手得力等品牌送来的暖心礼物

【天极网数码频道】寒假结束，全国各地中小学迎来开学日，萌娃们开启“热辣滚烫”新学期。2月26日，位于四川凉山州喜德县的学生们迎来了一个“与众不同”的开学日。在开学典礼上，师生们收到了京东携手得力、360 OS、小天才、雷鸟、科大讯飞、松典、迪士尼等品牌送来的开学礼物，包括文具、学习机、电话手表、VR眼镜、学生相机等，让同学们在爱与期待中健康快乐成长。同时，喜德县的村民们也收到了包括小米、荣耀、vivo、OPPO、realme、魅族、中兴、努比亚、红魔、小度青禾、moto、小度、纽曼、绿联、南孚等品牌在京东下单的开年惊喜，包含电池、充电宝、智能手机、智能耳机等好物，让村民们得以借助于科技产品体验更好的生活。

新学年伊始，得力送来了修正带、便签条、书皮、橡皮擦、签字笔、马克笔、铅笔、错题本、草稿纸、矫姿钢笔等文具好礼，让孩子们在欢乐的氛围中开启新学期。

科大讯飞送来的AI学习机C10，小天才送来的儿童电话手表Z7S，雷鸟送来的Air AR智能眼镜、松典送来的相机等好物，让孩子们能体验各式各样的科技数码产品，开阔视野。看到这些开学礼物，孩子们脸上也绽放了笑容，孩子们纷纷表示，新一年要更努力地学习。

与此同时，为了改善村民们的生活条件，南孚送来了电池，绿联送来了充电器、插座、食用油和大米。此外，魅族、荣耀、中兴、努比亚、红魔、OPPO等品牌送来的手机，能让留守的老人和孩子能和外出打工的家人常常联系。还有纽曼送来的耳机，让村民们可以听听戏曲、新闻，丰富闲暇时的生活。

除了大凉山的孩子们，全国各地的学生也正陆续开学。为了帮助更广泛家长群体省心省钱购齐学习机、儿童手表等孩子开学必备装备，京东3C数码开工返校季以至高24期免息、以旧换新至高补贴2000元等权益让家长在为孩子换新开学装备时更划算。京东文具也在开学季期间通过满300减30、3件8折、品质文具9.9元抢的实际举措满足家长群体的需求，打开京东搜“文具馆”即可一站式购齐新学期新文具。此外，京东也携手得力，在2月26日得力京东超级品牌日期间，上线许多价格直降限时优惠的爆款文具办公产品，并通过3件8折、部分产品叠加跨店满减、每满129元减20元的优惠也让消费者换新文具享受到更多折扣，其中大凉山孩子们的同款文具也能以更低的价格入手，让家长孩子开工返校都能“得力”。

爱心汇聚，情暖大凉山。在京东和各大品牌的关爱下，相信大凉山的孩子们和村民们将在新的一年里，以更加饱满的热情和信心迎接生活的挑战，共同书写美好未来的篇章。