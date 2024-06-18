焕新“视”界 尼康上海媒体体验会揭幕新锐力作

【天极网数码频道】6月18日，尼康Z6Ⅲ媒体体验会在上海惊艳开幕。来自行业内的多家知名媒体与数位专业摄影师应尼康之邀共赴此次初夏之约，抢先体验备受瞩目的尼康全新佳作Z6Ⅲ，一同以灵感与创意为笔，绘就光影的全新篇章。

作为尼康微单时代的首款产品，尼康Z 6在许多尼康创摄者的心里有着划时代的重要意义。继3年前发布的升级款Z6Ⅱ之后，尼康正式推出新品Z6Ⅲ，翻开了Z系列微单历史全新的一页，以强大技术带来更进一步的优质使用体验。与前代产品相比，Z6Ⅲ再度实现了技术突破，在搭载尼康首次使用的部分堆栈式CMOS传感器同时，还配备有与旗舰机相同的EXPEED 7影像处理器，带给其的卓越性能表现。照片拍摄中，Z6Ⅲ可实现最高约120幅/秒的“高速画面捕捉+”、“预拍摄捕捉”、-10 EV光照下自动对焦等多项实用功能，为创作带来更多便利与可能;其视频性能也同样出彩，不仅可以实现6K N-RAW和ProRes RAW HQ视频内录，还可录制5.4K ProRes 422和H.265，实现4K视频制作素材的灵活录制，赋予视频创作更大的自由度与操作空间。同时，Z6Ⅲ在电子取景器EVF上也实现了创新突破，其亮度达4,000cd/ m2，分辨率约576万画点，更可支持用于数字电影的DCI-P3等效色域，可以堪称为尼康之最。此外，诸如9种拍摄对象侦测、对焦点VR减震、约8档机身防抖补偿、高分辨率变焦、像素变化拍摄在内的各类功能Z6Ⅲ均可支持，以出众性能打造丰富多彩的使用体验。

在此次媒体体验会，尼康精心准备了新品体验活动，让到场嘉宾得以一览其独特风采。嘉宾们也都踊跃参与试机，零距离感受Z6Ⅲ在照片、视频拍摄中的优秀光学性能与轻松舒适的操作体验。

在活动现场，尼康以“新中式美学”为主题，搭建了兼顾现代美学与中国传统文化的体验舞台，并通过丰富的体验区域助力到场嘉宾们在美轮美奂的国风场景中全方位体验Z6Ⅲ的优秀适应性。在静态体验区，尼康打造了由绿竹、屏风、石柱等精美装饰所点缀而成的园林场景，还有身着古装的模特端坐其中。这一巧妙的场景设计可以同时体验到Z6Ⅲ在人物、静物等主题拍摄中的强劲表现，让嘉宾们大呼过瘾。动态体验区内则准备有蝴蝶场景，纷飞的蝴蝶营造出梦幻般的氛围感，嘉宾们沉浸于其中，尽享Z6Ⅲ在动态捕捉与自动对焦的专业级表现。视频体验区内，雨帘、风铃、纱幔等装饰共同构成了一幅宁静柔美的画面，嘉宾们纷纷在此驻足欣赏，并拿起相机体验高帧率、高画质的视频性能。

为每位用户打造所需产品与优质服务，是尼康百年以来从未变过的初心。过去所发布的多款产品，不仅代表了尼康不断的发展与进步，更见证了影像文化的不断演变与更新。而这一路走来所离不开的，是用户长期以来的支持与喜爱。今后，尼康也将继续秉持初心，以创新精神与技术沉淀打造用户所爱，用更多的出色产品回应广大用户的信赖与期待。