富士龙镜头捕捉广阔视野，富士胶片公司发布富士龙镜头XF8mmF3.5 R WR

【天极网数码频道】2023年5月24日――富士胶片荣誉宣布，将于2023年6月份发布富士龙镜头XF8mmF3.5 R WR(下称“XF8mmF3.5 R WR”)。该产品进一步壮大了XF系列可换镜头的队伍。XF系列可换镜头适用于X系列小巧轻便型无反数码相机，以富士胶片的色彩再现技术呈现优秀画质。

XF8mmF3.5 R WR为超广角(UWA)定焦镜头，焦距为8mm(相当于35mm格式的12mm焦距)，是富士胶片XF系列镜头中视野最广的镜头之一。XF8mmF3.5 R WR的对角线视角为121度，水平视角为112度。人类视觉虽说有广角视野，但人类能够清晰看到的可观察区域有效视野是有限的，大约只有60度*1。超广角8mm镜头(相当于35mm格式的12mm焦距)视角可捕捉大约两倍于有效视野的区域的信息，超出了人类视觉的识别范围。该镜头采用富士胶片引以为傲的光学设计，可实现边缘到边缘的视觉清晰度。超广角镜头可呈现海量复杂细节，例如旷野中的树枝和树叶、宏伟大教堂或寺庙的装饰细节。该镜头造型小巧，方便携带，让用户能够惬意地沉浸在超广角摄影世界中。

XF8mmF3.5 R WR是一款具备出色图像分辨性能的超广角镜头，包括9组12片镜片(含3片非球面镜片和2片ED镜片)。超广角焦距为8mm(相当于35mm格式的12mm焦距)，对角线视角为121o，非常适合捕捉风景中的海量信息，或利用超广角的视角优势拍摄戏剧性的场景。该镜头具备出色的图像分辨性能，能够以边缘到边缘的清晰度捕捉广阔的视野。

XF8mmF3.5 R WR长度为52.8mm，重量为215g，作为超广角镜头，却拥有62mm的通用滤镜口径尺寸。小巧轻便的设计使其成为了一款理想的随身镜头，广泛适用于风景、建筑、街拍和旅行等众多拍摄场景。另外，62mm的通用滤镜口径尺寸进一步丰富了风景摄影(超广角镜头的热门用途之一)，更支持使用不同滤镜来完成长曝光街拍和旅行拍摄。

*1：从学术角度而言，视野有多种定义。

2.产品特点

(1)广角定焦镜头，有效扩展富士胶片广角镜头的焦距

・ 这款定焦镜头拥有8mm焦距(相当于35mm格式的12mm焦距)和富士胶片XF系列镜头中最广的视角*2。该镜头的对角线视角为121o，水平视角为112o，远大于人眼的有效视野(据称为60o左右)，是拍摄开阔景观和大信息量对象的理想选择。

・ 该镜头由9组12片镜片组成，其中包括3片非球面镜片和2片ED镜片，可防止镜头畸变、球面像差和色散，实现先进的图像分辨性能。该镜头可捕捉到在广角画面中的丰富对象信息。

・ 广角镜头的特色在于对焦镜片的移动距离较短，搭配内对焦系统，可实现高达0.02秒的自动对焦速度*3。此功能在进行动态动作摄影时效果尤佳，因为动态摄影需要用到超广角的独特视角。广角镜头的景深通常大于常规景深，其光圈可以调小，方便进行泛焦拍摄;配合先进的图像分辨性能，能够以边缘到边缘的清晰度解析画面中的丰富信息。

*2：截至2023年5月24日

*3：安装在无反数码相机“FUJIFILM X-T4”上并启用相位检测自动对焦和高性能模式时，使用符合CIPA指南的内部测量方法。









(2)精巧设计，将超广角世界装入随身镜头

・ 非球面镜片和ED镜片经过有效定位，可同时实现恰到好处的像差校正和小巧轻便的设计，突破了超广角镜头的外形尺寸限制。该镜头长度仅为52.8mm，重量为215g，可帮助您将超广角世界装入随身镜头。

・ 将用于防止畸变的非球面镜片置于前端，可有效缩小镜头的整体尺寸，并实现了62mm的通用滤镜口径尺寸，不仅更方便风景摄影(超广角镜头的热门用途之一)，还支持使用多种滤镜。

(3)防尘防滴，可在低至-10℃的温度下工作

该镜头的镜筒在10个位置进行了密封，防尘防滴，可在-10℃的温度下工作。前部透镜涂有氟涂层，可防水溅、防污渍。无论是绵绵细雨中还是尘土飞扬的户外场地，用户能在不同环境下安心地使用该镜头进行拍摄;而小巧轻便的设计也使该镜头广泛适用于街拍和旅行等众多拍摄场景。