索尼称PS VR2销量或超越前代，但首销情况不容乐观

【天极网数码频道】最近，索尼方面表示，PS VR发布于2016年10月，截止19年底已经售出超过500万台，而最近刚刚上市的索尼PS VR2则可能超过这一数据，刷新索尼历史之最。

在周一举行的摩根士丹利技术、媒体和电信会议中，索尼执行副总裁兼首席财务官发表了对于PS VR2的预期：“我们很高兴在PS5上推出VR2，我们的VR1售出超过500万台，我认为索尼很有可能通过PS VR2超过这个数量。”

2月22日索尼PS VR2正式在全球范围内发售，该设备仅能在索尼PS5中运行，国行售价为4499元，包含PS VR2头戴装置、控制器和立体声耳机。不过在国内电商平台，这款设备首发即破发。

首发当日，国内电商的PS VR2售价已经最低达到了3969元，比起官方的4299元要低330元，首发即破发也证明这款设备不受市场欢迎。根据彭博社的说法，PS VR2的预售表现非常不乐观，索尼已经决定将PS VR2本季度的出货量下调为100万台左右，基本上是原有计划的一半。在此之前，索尼原本计划在今年出货150万台PS VR2，不过会根据具体的市场需求进行微调。随后，索尼也发表声明称并没有砍单，而是维持原先的出货计划。

PS VR2采用OLED屏幕，提供单眼2000×2040 的分辨率以及90Hz/120Hz的刷新率，将支持4K HDR和110°广视角，还有中心渲染技术。此外还搭载六轴运动传感系统，包括一个三轴陀螺仪以及一个三轴加速度计，还有一个红外传感器。同时配备四颗摄像头用于耳机以及控制器，而红外追踪摄像头将用于眼部追踪，可能会带来眼球控制功能。

并且在游戏之外，PS VR2还支持VR影院，可以在虚拟环境中以360度观看VR游戏内容或是影片，支持4000×2040 的HDR影片格式(单眼 2000×2040)，帧率为 90Hz/120Hz或是1920x1080 24Hz/60Hz/120Hz HDR。

同时，只要将PS5的配件摄像头与主机连接，再用PS VR2进行游戏，就可以将游戏内容进行合并直播，大大减少了玩家的直播成本。PS VR2支持自定义游玩空间，可以通过PS VR2的空间摄像头来扫描房间，并且根据玩家的喜好来划分自定义游玩空间，在有玩过程中一旦接近划分区域的边界，VR眼镜就会发出警告。

2020年底，索尼发布次世代游戏主机PS5，但第二代PS VR设备却并没有一同到来。如今迟到两年之久的PS VR2已经在全球市场开启预售，国行PS VR2将于2月22日全球同步发售，国行版本的售价为4299元，将包含PS VR2头戴装置、PS VR2控制器和立体声耳机。同时PS VR2专用的控制器充电座也将同步推出，国行售价359元。

其实索尼很早以前就已经准备好了PS VR2硬件，但一直没有对外发布。其中最主要的原因是当下的VR内容还不足以支撑PS VR2的销售，如果索尼坚持以20款+游戏的强大阵容供PS VR2发布，那么可能会错过PS VR2的风口;但如果索尼不等VR游戏推出就发布PS VR2，是绝对可以在2022年上市的，但相应的可能会导致出货量低于预期。

并且索尼确认，PS VR2头显不支持向后兼容。这也意味着玩家无法通过PS VR2游玩上一代的PS VR游戏，对不少玩家来说，就无法通过最新的设备体验到之前的游戏。索尼方面给出的解释是，“PS VR游戏与PS VR2不兼容，因为PS VR2的设计是为了提供真正的次世代VR体验。PS VR2有更多先进的功能，如支持触觉反馈和自适应触发器的全新控制器，以及内向外追踪、眼球追踪、3D音频，当然还有HDR。这意味着，为PS VR2开发游戏需要采取与原来的PS VR完全不同的方法。"

因此，索尼方面认为PS VR2能够超越前代的看法，在不少人看来是不容乐观的，无论是高昂的定价、不兼容前代游戏的做法甚至是初期游戏阵容的匮乏，都让人对这款设备提不起信心。尤其是首销第一仗索尼打的并不算漂亮，甚至有些颓唐，加上目前VR行业整体都处于低谷，生态缺失导致VR设备一度成为吃灰率最高的产品。不过随着高端娱乐需求的增速提快，加上苹果虚拟现实设备的入场，或许会重新带热这一市场，届时PS VR2超越前作也并非不可能。