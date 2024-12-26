洞察大学生潮流消费观 京东发布《京东3C数码校园人群报告》

【天极网数码频道】近日，京东3C数码针对校园人群在手机、笔记本电脑、蓝牙耳机、平板等电子硬件品类的消费习惯进行了详尽的调研与分析，发布了《京东3C数码校园人群报告》(以下简称《报告》)，揭示了当下大学生在电子消费品上的消费趋势，更展现了他们独特的消费观念和价值取向。

《报告》显示，大学生群体在消费上展现出了清醒和理性的一面。他们愿意为自己的兴趣和爱好买单，也容易被感性种草。他们不再盲目追求品牌效益，而是更倾向于选择物美价廉的商品。具体来说，大学生会根据自己的经济状况和家庭条件进行权衡，也会通过蹲点平台领券团购、仔细做功课选平替、社交平台搜罗薅羊毛、用学生优惠购买电子产品等一系列方式来实现省钱消费的目的。这种消费方式的流行，也在校园内形成了一种反向消费的新风尚，即不再以消费多为荣，而是以谁花的更少为傲。

对于大学生而言，手机、笔记本电脑、蓝牙耳机、平板是必不可少的装备。《报告》显示，笔记本电脑成为父母奖励子女考上大学的新选择，超过4成的学生会在高考后的暑假购买笔记本电脑，为开学做好准备。而近5成的校园用户则选择在京东选购笔记本电脑，京东丰富的品类、快速的送货服务，让大学生们能够轻松找到心仪的产品，并迅速投入使用。

《报告》还显示，近半数大学生的上一台电脑使用了3至4年，陪伴他们度过了整个大学时光。然而，毕业设计或新游戏的上线，如《黑神话：悟空》，会激发他们更换更高配置的笔记本电脑的意愿。在笔记本电脑的选择上，价格是校园用户关注的重点，联想拯救者Y7000P、联想拯救者R9000P都是他们选择的首选。但艺术设计类、理工类、经济学等科目的学生，由于专业需求对电脑配置要求较高，他们往往会选择更高价位的笔记本电脑产品。

手机对于大学生群体来说不可或缺，但对于追求新潮的大学生而言，一部手机的持有时间通常不会超过3年。《报告》显示，约6成校园用户每2至3年更换一次手机，少数大学生每年更换新手机。不同专业的学生对手机的要求不同。《报告》显示，文科、法律、哲学、管理等专业的学生更关注价格，2000元至6000元是他们选择集中的价位段;而理工科男生们更关注手机的硬件配置和性能;艺术类、经济学等科目的女生则更加注重手机的外观，她们更愿意为设计和颜值买单。iPhone 15 Pro Max、REDMI K70至尊版是大学生推荐的首选，主打一个能买贵的但不能买贵了。

与手机一样，蓝牙耳机已成为大学生的标配。对于价格敏感的大学生来说，性价比是他们选择耳机的关键因素。《报告》显示，近6成的校园用户选择了300元以下的蓝牙耳机，还有超6成的校园用户拥有2副及以上的蓝牙耳机。在耳机形态上，入耳式耳机因其音质和佩戴舒适度成为了大学生们的首选，但近年来流行的耳夹式耳机和兼具时尚属性的头戴式耳机，也受到了越来越多大学生的青睐。其中，HUAWEI FreeBuds SE 2、漫步者W820NB头戴式蓝牙耳机成为大学生选购首选。

比手机屏幕更大，比笔记本更轻薄的平板，也是大学生购买最多的品类，更是大学生们限定的学习搭子，尤其是在期末备考时。《报告》显示，随着学生年级的增加，学生群体使用平板的比例也在增加。不限仅于上课，查资料，在文献阅读，随时记录论文论点，甚至在学习之余，看剧、看综艺，画画、听音乐等场景中，都有平板的身影。在诸多平板产品中，大学生们最爱的还是 iPad。其中iPad(第9代)、HUAWEI MatePad 11.5''S 灵动款以其过硬的性能实力以及超高颜值，成为大学生严选推荐。

对于大学生而言，购买或更换笔记本电脑、手机、耳机、平板等电子产品时，他们既追求价格优惠，也要求性能强悍，更需要服务周到。京东的“教育优惠”为学生群体提供了专享价、专属券包、专属赠品和专享延保等一系列专属优惠，既满足大学生清醒理性的消费需求，而专属的学生福利也提供了情感上的价值，深得校园群体信赖。

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