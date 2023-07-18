索尼史上最强APS-C微单A6700来了 售价有点高

前言

说到相机品牌，大家可能第一时间想到的是佳能、尼康这种大众接触面多的品牌，当然还有一些高端品牌比如徕卡、哈苏这种，但价格小编怎么想都不能把它们纳入大众消费品牌相机。但我们今天的主角不是上述的任何一家品牌，而是业界出名的独行者“索尼”。索尼这个品牌它就很有意思，它无论做什么产品都不会随大流，做音箱产品，它可以做出一个售价六七千的烛灯产品;做手机产品，不管大家正面是打孔还是刘海，我索尼就要对称设计;做相机，索尼是第一家把全画幅无反相机带入大众视野的品牌。

索尼微单相机

2023年是索尼全画幅微单相机迎来发布10周年，2013年索尼A7系列相机第一代发布，标志着索尼相机部门正式进入 全画幅无反相机时代。当时的小编还在上初中，依稀记得家中有一台佳能500D，但那硕大的机身实在让我提不起兴趣来。2016年，我第一次见到了索尼旗下的A7M2全画幅微单无反旗舰相机，第一眼就被其不错的颜值和轻便的机身吸引，以至于我大学第一台相机就是索尼如今都很能打的旗舰――A7M3。但我们今天要说的主角并不是全画幅相机，而是索尼在前几天才刚刚发布会的APS-C画幅旗舰微单相机――索尼A6700。

如果大家有关注过APS-C画幅旗舰微单相机，那么其实在这个领域索尼一直都是一个王者的存在，因为索尼旗下有一款神机叫做A6400。这台机器并不说它画质有多好，而是它的价格合适，并且拍摄的画质效果也能满足一些刚刚接触相机的用户，这才造就了一代神机的传奇。

索尼A6700参数信息

那么A6700能否延续这个传奇呢？答案是不太可能的，因为A6700光一个机身价格就来到了一万块，官方的套件价格要到一万二以上，确实有点小贵，要知道一万块能够买一个很好的全画幅相机了。

但价格的偏高并不妨碍，A6700成为史上最优秀的APS-C画幅微单相机之一。索尼 A6700 采用新一代 APS-C 画幅背照式传感器，相机像素为 2600 万有效像素。此外，该相机还使用了索尼祖传的 BIONZ XR 影像处理器和AI 智能芯片组合。官网数据显示，A6700影像处理器性能是上一代 A6600 的8倍，这个提升就有点恐怖了。

用过索尼相机的用户都知道，索尼的对焦速度很精准，我自己就很喜欢索尼的人眼对焦功能。而A6700 是索尼第一款具备 AI 智能芯片的 APS-C 画幅微单，这次不仅可以识别人眼，还可以对动物、鸟类、昆虫、汽车、火车和飞机等七种主体实现快速、精准的对焦。

携带便捷性方面，索尼A6700相比它的前几代产品三围尺寸和重量还是有一个提升的，但就论APSC画幅旗舰微单相机这个范围来说，493g的重量相信各位用户也能接受。当然索尼祖传的可触摸侧翻屏和比较难懂的菜单依旧保留了下来。

如果要说索尼相机有啥让我觉得难受的地方，那可能就只有两点了，屏幕素质一般和菜单复杂学习成本高。当然索尼也一直都在改进相机的系统设置，至少以我的A7M3来说，现在使用起来比首发刚入时，还是要得心应手不少，索尼毕竟做相机没多久，相比于尼康、佳能这种老牌相机厂，肯定有一些不足的地方，也希望大家多一些包容和支持。

索尼A6700依旧是采用了索尼相机才能使用的 E 卡口设计，索尼的E卡口镜头 APS-C 画幅相机与全画幅相机是可以通用的。虽说索尼的镜头很少，而且价格贵，但索尼的大师镜头每一个都是“高素质镜头”，没有滥竽充数的存在。此外，我们也可以将索尼的E卡口镜头 使用在索尼的专业摄影机上。

购买建议

其实小编觉得索尼A6700还是十分值得购买的，相机拍出的质感是手机无法比较的，想出去旅行的时候随手能携带拍摄不累人并且拍出来也好看，还是要考虑APS-C画幅的相机，相比于全画幅相机要轻便不少。因为如果大多数用户使用相机只是为了记录生活，对全画幅设置的需求也不是很高。如果觉得首发价格贵了，可以等几个月收一台二手，或者不考虑保修，直接国外代购别的版本。