音频品类以旧换新服务用户量同比增长6倍 京东618开门红28小时战报出炉

【天极网数码频道】5月31日晚8点，京东618迎来开门红，耳机、音箱等音频产品广受欢迎，品类成交额及以旧换新服务用户量大幅增长。京东618开门红28小时，音频频类新品成交额同比增长220%，C2M定制品同比增长110%，京东直播间带货同比增长160%，以旧换新服务用户量同比增长6倍。不难发现，价格划算的趋势新品，专业又优惠的采销直播带货还有以旧换新大额补贴，进一步激发了消费者在京东购买音频产品的热情。

音乐是一种疗愈身心的神奇力量，在京东，开放式耳机、游戏耳机、居家艺术音箱等音频好物成为消费者青睐的趋势新品。京东618开门红28小时，对耳部健康更友好开放式耳机成为了消费者的首选，成交额同比增长180%;音质出色、外观时尚的居家艺术音箱，让家居格调再上一层楼而深得消费者喜爱，成交额同比增长102%;众多电竞爱好者们也在京东618升级装备，开门红28小时，游戏耳机成交额同比增长110%。

除趋势品类之外，又便宜又好的京东成为消费者以旧换新的重要渠道。京东618，京东通过大额以旧换新补贴，让消费者能用家中的旧电器折抵新品成本，以更划算的价格入手自己心仪的音频好物。开门红28小时，音频品类以旧换新服务用户量同比增长6倍。

又便宜又好的京东618仍在进行中，更有数千款耳机音箱产品全网低价并支持买贵双倍赔，消费者不仅能获得更加划算的购物体验，还能先人一步入手海量耳机音箱新品。