微星B850M POWER主板京东首发 助力AMD锐龙9000系打造超频利器

【天极网数码频道】9月11日上午10:00，微星最新力作B850MPOWER主板在京东开启首发预售，并将于9月17日上午10:00现货开售。作为京东首发的重磅新品，这款主板凭借出色的超频性能和稳定的硬件表现，为AMD新一代处理器用户提供了卓越的装机选择。该产品定价为1599元，即日起至9月30日，在京东购买并晒单的用户可获50元E卡。

B850MPOWER主板是经典MPower首次应用于AMD平台。该主板支持AMD 9700X、9800X3D、9950X3D及9500F等多款处理器，通过创新的设计和扎实的用料，充分满足游戏玩家和专业创作者对高性能主板的期待。

这款主板在超频能力方面表现尤为突出。采用DDR5双内存插槽设计，搭配锐龙8000系列处理器可实现10200+MT/s的超高内存频率，搭配锐龙9000系列处理器也能达到8400+MT/s的出色表现。内置时钟发生器支持CPU外频调节，配合专为超频玩家设计的简易控制面板，让性能调试变得轻松而精准。12路60A智能供电系统结合扩展型VRM散热片，确保主板在高负荷运行时的稳定表现，为超频爱好者提供了可靠的硬件保障。

在用户体验方面，B850MPOWER主板融入了多项人性化设计。第二代免工具M.2冰霜铠甲和简易安装设计让硬件升级更加便捷，BIOS写保护与CMOS清除功能则大大提升了系统的安全性和易用性。8层服务器级PCB板和2oz加厚铜箔的运用，进一步确保了主板出色的电气性能和信号完整性。同时，主板还提供了前置USB Type-C接口和独立PCIe 8Pin接口，充分满足用户对外设扩展的需求。

此款主板的推出不仅体现了微星在主板设计领域的技术实力，也为AMD用户提供了更多优质选择，凭借出色性能与人性化设计，B850M POWER主板有望成为2025年度备受关注的主板产品之一。

为更好满足用户追新需求，京东于首发期间推出限时优惠：购买并完成晒单即可获得50元京东E卡奖励。该活动持续至9月30日，为先人一步尝鲜的用户提供额外福利。消费者可在京东APP搜索“B850MPOWER”直达产品页，了解更多产品信息并参与活动。