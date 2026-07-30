【天极网数码频道】近日，广东省高级人民法院就深圳市乐其创新股份有限公司诉深圳市纽尔科技、深圳市星颖达实业外观专利侵权上诉案作出终审判决，驳回纽尔全部上诉，维持一审原判，该案成为摄影配件行业完整走完取证、诉讼、二审、回款全流程的典型维权案例，也照见当下国内摄影摄像配件行业同质化仿冒乱象。

短视频、直播产业爆发带动相机兔笼、侧手柄、冷靴导轨等影像外设需求持续扩容，市场规模快速增长的同时，各类侵权仿冒行为随之滋生。部分市场经营主体直接照搬原创品牌成熟产品的外观设计与结构方案，仅小幅调整标识、配色后低价投放市场，依托国内电商、跨境亚马逊等多渠道抢占市场份额。侵权产业链分工细碎，产品开模、代工、线上销售环节相互分离，给原创品牌溯源取证、追责维权带来多重阻碍;针对海外平台的侵权行为，还需配套完成涉外公证流程，进一步增加维权的时间与资金成本。

涉案外观设计专利与被诉专利对比

据了解，深圳市乐其创新股份有限公司2010 年成立，旗下品牌SmallRig(斯莫格)创立于2013年，深耕全球专业影像辅助设备赛道，为全球影像创作者提供包括围绕相机影像生态系列、手机影像生态系列、灯光与控制系列、影像电源系列、麦克风等在内的摄影摄像辅助设备全品类产品。企业长期坚持研发创新，持续搭建分层化、全覆盖的专利保护体系，针对市场上多款侵权产品启动系列维权，结合案件实际情况统筹调配资源，重点推进核心产品对应的专利维权工作。

业内观察可见，大疆、影石等影像头部企业近年均持续强化知识产权布局，行业原创品牌主动通过司法维权的意识明显提升。以往多数厂商遭遇仿冒多选择搁置，如今行业主流企业均建立常态化取证与维权机制，将公证、律师、取证等全部合理支出纳入索赔主张，通过司法途径弥补研发投入损失。

知识产权专业人士分析，本次二审判决明确支持停止侵权、销毁侵权库存及宣传物料、侵权方承担全部诉讼费用、予以经济赔偿等全部诉求，传递出司法层面保护原创设计、打击仿冒行为的明确导向。同时行业维权仍存在现实难点：批量外观专利保全门槛较高，完整司法审理周期偏长，多线程序同步推进进一步抬高维权综合成本。

想要推动摄影摄像行业良性发展，一方面品牌需持续深耕研发、完善专利布局，主动运用法律工具守护创新成果;另一方面行业组织、司法机关可协同优化批量知识产权案件审理配套机制，降低原创企业维权门槛，引导行业摆脱低价同质化竞争，转向创新驱动发展。