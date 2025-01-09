先人一步入手CES 2025新品首选京东 早鸟权益包1元即可锁定

【天极网数码频道】在备受关注的2025年美国消费电子展(CES 2025)上，诸多品牌发布并展出了前沿的科技新品，京东3C数码采销前往展会一线深入探展，为广大消费者带来了最新的科技资讯的同时，京东也在站内上线了CES重磅新品会场，展会上的海量新品爆品已第一时间上线京东。值得一提的是，为了让消费者获得更极致的CES新品购物体验，京东还携手品牌打造了CES新品早鸟权益包，现在来京东预约CES 2025新品的消费者，仅需1元就可抢购新品的早鸟权益包，解锁众多豪华大礼。那么在京东都有哪些CES 2025新品已经开通了早鸟权益，早鸟权益包又有哪些好礼？现在就来抢先看看吧。

这届CES展会中，华硕新发布的华硕灵耀14 2025、华硕灵耀16 Air AI超轻薄本、华硕无畏14 2025目前均已在京东先人一步上线并开启预约通道，其中华硕无畏14 2025京东新品首发价低至5299元，还有下单享3期免息晒单返100元E卡的实在福利可享。

早鸟权益包方面，想要预约上述新品的消费者仅需1元，即可抢购原价299元的早鸟权益包，其中包括用于购买华硕2025新品的30元优惠券，华硕灵耀双肩包1个，以及华硕a豆无线鼠标1个。需要注意的是，即日起到1月12日，每天仅有20个华硕新品早鸟权益包可供1元抢购，当天购买量超20个后权益包也将恢复原价。此外，上述新品也将于1月13日17点在京东全球抢先发售，需要入手华硕新款AI PC的消费者千万别错过。

针对机械革命在CES展会上公布的耀世16 Ultra、苍龙16 Ultra等搭载RTX 50系显卡的PC新品，京东也将携手机械革命第一时间上新。同时，京东为想要换新机械革命的玩家们带来了专属的1元早鸟权益包。消费者即日起到1月12日在京东购买早鸟权益包后，下单机械革命新品游戏本即可获得机械革命双肩背包一个，该早鸟权益包同样每日限量20个，购买量超20个后则恢复299元的原价，对这款双肩包感兴趣的消费者记得定好闹钟拿下这份实在权益。

爱国者M2pro-80G播放器超高的颜值也是CES 2025的一大焦点，京东也和品牌联手打造了购买M2pro-80G新品专属的1元早鸟权益包，权益包内含20元优惠券、3期免息、赠有线金属耳机、365天只换不修、晒单送京豆等诸多实在赠品和福利，让每位消费者都能通过一次下单收获N倍惊喜。

此次CES展会期间，京东3C数码采销走进了多个前沿科技展区，并通过真实互动、全方位探展、专业解读的实际举措，让广大消费者能第一时间了解到前沿科技产品的最新动态，京东3C数码采销直播间同步针对CES 2025进行了72小时不间断直播，让每一位打开京东APP的消费者都能抢先一睹这场全球科技盛会。展会中的相关新品将会在第一时间先人一步上线京东，同时，消费者也可1元锁定不同品牌的早鸟权益包，获得更加实在的购物体验。

还想了解更多有关CES 2025新品资讯，或想要抢先入手新品的消费者，现在也可打开京东APP搜索“CES电脑数码”进入活动会场，海量前沿科技新品正在持续上线中，不容错过。