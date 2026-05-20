【天极网数码频道】今年5月20日，在北京市西城区民政局婚姻登记处，京东3C数码正式启动“520甜蜜季”主题活动，为领证新人送上现场制作的立体浮雕照片，作为可触摸的纪念;同时，新人们还可以通过京东全新上线的3D打印定制服务一键下单定制真人同款手办，几天后就能收到这份从屏幕里走出来的立体惊喜，让爱意能真正握在手心。

520，因为谐音“我爱你”，被无数新人视为许下一生承诺的日子。领证那一刻，更是人生中最值得珍藏的瞬间之一。 活动现场，京东3C数码在登记处特别设置了“心动时刻影像定格区”“3D打印区”“3C数码福利专区”“城市爱情墙”四大互动区域。京东影像大赛特邀摄影师为现场每一对领证新人拍摄了“人生照片”，新人可选择将合影制作成立体浮雕照片永久珍藏，也可现场下单定制真人手办，一键生成3D效果图，几天后即可将真人手办寄送到家，让珍贵合影变为可触摸的立体回忆。

最先走进体验区的，是刚领完证的一对00后新人。男孩来自河北邢台的小县城，女孩则从湖南岳阳一路北上，两人在北京相识相恋，经历过挤合租房、熬夜加班的北漂日子。今天，他们终于拿到了属于自己的结婚证。

“以前总觉得北漂的日子很苦，但拿到证的那一刻，心好像一下子踏实了。”男孩笑着看向身边的女孩。两人现场下单了京东3D打印定制手办，凑在屏幕前反复对比着手机里的照片和刚刚生成的3D效果图。“你看，连我耳钉的样子都能看出来!”“发型也和你一模一样!”他们兴奋地指着屏幕上的每一个细节。

最让两人爱不释手的，是现场用安克eufyMake立体纹理打印机E1刚刚制作完成的立体浮雕冰箱贴。两人迫不及待地要把冰箱贴带回家装饰，女孩轻轻抚摸着表面凹凸的纹理，惊喜地说：“摸上去就像油画一样，比普通的照片有质感多了。”

活动现场还迎来了一对特别的夫妻――梁女士和韩先生。他们曾在西城区民政局领取结婚证，今年正值结婚45周年，两人选择在520回到当年的登记处，再次体验“领证”的浪漫。

在工作人员的引导下，两人走进拍摄区，依旧手挽手，眼中带着温暖的光芒。镜头下，韩先生微笑着搂着妻子肩膀，梁女士轻轻靠在他怀里，仿佛时间回到四十多年前。

很快，工作人员将一张刚刚打印完成的立体浮雕照片递到他们手中。梁女士用手指轻轻摩挲着照片表面：“这纹理真细，连当年那件外套的格子都能摸出来。”韩先生接过照片，翻来覆去看了好几遍：“以前只有平面的合影，现在有了能摸得着的立体照片，真好。”除了这份现场拿到的惊喜，两人还下单了3D打印真人手办，说收到后要放在家里的电视柜上，每天都能看到。

活动现场，立体浮雕照片和3D真人定制手办服务收获新人的一致好评。真人定制手办依托京东3D打印定制服务，采用光敏树脂全彩3D打印工艺，高精度还原表情、姿态与服饰细节;立体浮雕照片由安克eufyMake立体纹理打印机E1现场制作，打造可触摸的立体纪念。这一服务不仅限于5月20日活动现场，全国近50家京东之家已同步开放3D打印“高定工坊”，覆盖近20个城市，消费者可随时前往体验从照片到立体实物的全过程;同时，用户也可以打开京东APP搜索“3D打印高定999”，足不出户体验3D打印的魅力，上传清晰照片、生成玩偶形象、选择工艺尺寸下单，最快7天就能收到专属手办，支持真人、宠物等多种定制场景，让每一份珍贵回忆都能被握在手心。

当3D打印让记忆变得可以触摸，每一份爱都有了立体的形状。这个520，爱不再只是红本上的钢印，也不只是手机里平面的照片――它可以被握在手心，每天被看见，成为一直陪伴的温暖存在。即日起，上京东APP搜索“3D打印高定999”，体验京东3D打印定制服务，让重要瞬间成为永恒的“高定礼物”。