京东开启“京补万县”活动 来3C数码门店享国补立减2000元 还能领多重好礼

【天极网数码频道】自手机等数码产品购新补贴活动上线以来，越来越多消费者来到京东下单手机、平板、智能手表等产品。值得一提的是，除了线上，全国各地超千家3C数码门店也可享受国补优惠。为进一步满足消费者的需求，近日京东3C数码门店开启"京补万县"活动，联动河南、山东、湖北、云南等全国20多个省市区县超百家门店，带来国补优惠与多重福利。消费者走进京东之家、京东电脑数码等各类线下门店，不仅能亲手体验当下最新潮的3C数码产品，领国家补贴购机立省2000元，还可参与门店互动限量免费领鸡蛋、面粉、洗衣液、食用油等好礼。值得一提的是，通过京东APP搜索“京东之家”进入活动页面，也可快速查看周边京东3C数码门店地址等活动信息。

3月29日，河南信阳、湖北黄石、山东青岛、云南大理等地的京东电脑数码店、京东手机数码店作为国补主题门店正式开业。这些门店不仅完成了“国补换肤”的升级改造，更为现场消费者带来了各类互动游戏与购机好礼。进店消费者可享受购物满额拆盲盒、注册会员抽金条、门店寻宝打卡免费送周边等福利。

开业活动现场热闹非凡，人潮涌动，消费者纷纷体验并入手自己心仪的3C数码产品，享受国补并领取到了门店各项好礼。门店店员也帮助消费者完成国补资格领取、产品下单、激活验收等一系列流程。不少消费者更是将自己家中的旧手机、旧电脑拿到门店，通过以旧换新入手新机，享受旧机抵扣叠加国家补贴的双重福利，省时省力又省心。

随着3C数码国补落地京东，以及线下门店“京补万县”活动的开展，全国三、四线城市以及乡镇县域市场的消费活力也被国补激活。其中，1000-2000元价位段国补手机最受用户欢迎，尤其是大屏、大容量、长续航、防水防摔的手机产品;国补平板中3000元左右价位段的产品更受青睐，其中具备AI功能的平板颇受关注;1000-1500元价位段的智能手表、手环畅销，产品续航、健康检测的功能也是消费者选购时关注点。

未来，京东3C数码“京补万县”活动还将带来大篷车巡游、门店直播间联播、国补进社区等各类玩法举措，让更多消费者享受到国家补贴带来的实惠。如果你想换新电脑、手机、平板、智能手表等产品，不妨选择附近的京东3C数码门店去看看。