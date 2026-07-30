【天极网数码频道】美加墨世界杯开赛前，摄影记者刘占早已在媒体席就位，确认机位、架设相机、调整独脚架高度、检查存储设备。对这位从业三十余年、唯一获得国际足联世界杯特别贡献奖的中国摄影记者而言，这些流程早已熟稔于心。

这是刘占第十五次奔赴世界杯一线，但他的摄影背包却有了新变化，舍弃惯用的重型镜头，取而代之的是轻量化辅助设备。是什么让他做出这样的调整？近日，刘占对读特记者讲述了本届世界杯“出征”背后的故事。记者注意到，背包里的新装备，也映照着深圳影像科技企业走向国际赛事现场的新实践。

背包里的“加减法”

“最长和最短两端的镜头都舍弃掉了。”出发前，刘占先给他的背包做了一次“减法”。他说，本届世界杯参赛队伍扩容，赛程拉长，需要在三个国家的不同城市辗转，再加上国际航班对随身及托运行李的严格限制，这位体育摄影“老兵”也不得不重新掂量每一件装备的“出场价值”。

同时，他也做了“加法”。过去，器材几乎只为图片拍摄而准备;如今，还要兼顾视频和社交内容的记录需求。“这些都是为了适应新媒体环境带来的变化。”来自深圳企业乐其创新SmallRig的独脚架、补光灯、移动硬盘、自拍杆等新设备，也因此被他装进行囊。

刘占在美加墨世界杯拍摄现场。(受访者供图)

装备更新带来的拍摄体验提升十分直观。一支一键全开的液压独脚架，缓解了媒体席空间有限带来的操作难题。“以前的独脚架都需要用双手去拧伸缩杆，这次使用的设备有一个液压柄，单手上下压就能快速调节机位，可以腾出一只手来。”刘占表示，在紧张的赛场上，腾出的这只手意味着更快调整角度、微调构图以及捕捉关键瞬间的更多可能。

数据处理流程也在升级。以往大量照片需带回媒体中心统一处理，这次携带的移动数据平台支持APP直连备份，“拍摄间隙就可以把照片同步传回给团队，既省空间，又抢时间。”

此外，在规则允许的范围内，他还使用自拍杆配合手机，解决单人操作时第三视角素材的采集难题。“这在过去很难实现，这次在世界杯上都做到了。”

刘占坦言，拍摄球赛本身早已“轻车熟路”，真正的挑战在于赛前筹备和跨城转场。据他讲述，此次前往世界杯的中国记者中，他是唯一一位从揭幕战坚守到总决赛的，前后共拍摄了22场比赛。39天的密集赛程中，设备轻便一分，体力就多一分，操作快一秒，休息就多一秒。这些细微的变化，直接关系到他能否完成全程拍摄。

前方记者重组“工具箱”

刘占的装备变化并非孤例。在本届世界杯赛场，不同前方记者正根据自身任务需求，重新组合影像装备。

媒体席上，刘占看到，不少国外摄影记者使用着与他相同的独脚架，多名视频记者则改用更轻便的兔笼和延长杆完成拍摄。

“轻量化不代表牺牲专业性和可靠性。”刘占认为，国际大型赛事对画质要求极高，稳定的长焦镜头和可靠机身仍是专业拍摄的基础，但辅助支撑和扩展设备正朝着更轻量、更便捷的方向发展，让拍摄者能够有更多精力拍出好照片。

市场反馈印证了这一趋势。SmallRig斯莫格品牌相关负责人告诉记者，世界杯期间，其独脚架、移动数据平台等产品销量增长明显，其中独脚架单品销量环比增幅达240%。这与前方记者的实际体验相互呼应，反映出轻量化辅助设备在大型赛事拍摄场景中的需求上升。

总台记者使用轻量移动影像套装记录世界杯。(图源：央视新闻)

除了专业相机配套设备，轻量化的“终端+配件”组合也进入世界杯报道现场。据央视新闻报道，总台记者在部分场景中启用了轻量化移动采编方案，采用vivo X300 Ultra手机，搭配SmallRig(斯莫格)专业视频拓展套件和蔡司增距镜，用于看台、采访区和场馆外围等位置的内容采集。这套国产设备体积小巧，在现场吸引不少国际同行上前交流并上手体验。设备之间的协同，让前方报道在画质、效率与机动性之间寻求新的平衡。

深圳影像力量走向世界现场

世界杯赛场内外的设备“变身”，折射出影像技术与创作场景的双重迭代。轻量化不再只是便携层面的简单诉求，而成为专业内容生产走向移动化、灵活化的一种能力标识。

这种变化，也为中国影像科技企业进入国际赛事报道现场提供了新的空间。过去，国际大型体育赛事的专业影像设备长期由欧美、日系品牌主导。近年来，vivo、SmallRig斯莫格等品牌通过移动影像终端、专业拓展套件等产品，探索终端与配件协同的轻量化方案，逐步进入顶级赛事内容生产场景。其背后，一支来自深圳的影像科技力量正在成长。

放眼全球影像产业市场，深圳企业从不同细分赛道形成各自的竞争优势。大疆创新在无人机与手持影像领域持续拓展，2026年第一季度全球手持智能影像设备市场份额达61%，稳居全球第一;影石创新深耕全景影像，全球市占率超66%，连续多年位列全球首位;乐其创新聚焦相机、手机等设备的支撑与拓展，1350款产品覆盖影像创作多个场景，服务全球160个国家和地区，多款产品长期位居亚马逊影像配件类目前列。

从手持影像、全景影像到辅助设备，从单品输出到场景协同，深圳影像科技企业正以更为细分的专业分工，服务全球创作者的多样化拍摄需求。它们未必总站在镜头前，却已进入记者的背包、媒体席的支撑系统和前方报道的轻量化装备中。

世界杯已经落幕，但深圳影像力量走向世界现场的叙事，正在展开。