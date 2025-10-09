企业会员专享价低至5折 京东企业购3C数码品类大促来袭

【天极网数码频道】金秋时节，正值企业装备焕新与预算规划的关键节点，京东3C数码为企业采购注入强劲动力：10月9日晚8 点至10月13日24点，京东11.11企业超省月抢先购全面开启，带来企业专享“真5折”等重磅专属福利：注册企业用户可享首购易耗品满300减50、首购设备固资满8000减400;所有企业用户同享跨店每满300减50及官方直降，至高优惠40000元;叠加京东官方直降同享，优惠上限无封顶!笔记本、台式机、平板、数码、打印、安防等热销品类均有品类专属企业折扣;英特尔、联想、罗技、苹果、惠普等大牌均已就位，企业用户登录京东APP搜索“企业采购真5折”，认证领券，轻松实现降本增效。

日常办公对笔记本等3C数码产品呈现核心需求，京东集结全品类办公利器，满足不同岗位专业所需。笔记本方面，联想ThinkBook 14搭载英特尔酷睿i5-220H处理器与16G+1T配置，配合2.8K 120Hz高刷屏，能够轻松应对设计、编程等高负载任务，价格直降以外，企业用户可加赠一年延保;微软Surface Pro第11版则以“二合一”形态结合AI能力，在创意创作与商务演示中展现高度灵活性，可享企业新客户立减、多重赠品等权益。

外设与小件同样助力办公效率提升：罗技K848有线机械键盘采用定制化设计与办公优化调校，能显著提升文字输入效率;得力双电源计算器与抽屉式收纳盒，则为财务计算与桌面整理提供贴心支持，均可享企业专享价优惠采购。

当然，企业稳定运营也离不开可靠算力、安全存储与智能安防。存储方面，东芝16TB企业级硬盘采用垂直CMR技术、7200转高速设计与氦气封装，确保企业海量数据存储安全可靠，京东采购可享多件多折优惠。安防领域，海康威视K24H-LT摄像头拥有400万像素、全彩夜视与AI人形检测功能，支持POE供电，全方位守护企业园区与仓储环境，且在京东可享满8999返300元E卡权益。

与此同时，智能终端方面不可忽略。华为Pura 80 Pro凭借强劲性能、持久续航与高清影像，可流畅处理文档编辑、视频会议及资料扫描，成为多岗位移动办公的可靠选择;vivo Y200t则凭借6000mAh大电池、120Hz护眼屏与300%大音量，完美适配外勤人员的长时间工作需求，二者均可享京东企业专享价，企业新客户还可享新人惊喜折扣。

针对工业制造与创意开发类企业的专业需求，京东同步引入高性能计算与智能生产设备。英特尔酷睿Ultra 5 225盒装CPU具备10核10线程，睿频高达4.9GHz，为多场景工作任务提供强劲算力基础;普伟PW-T3040工业级3D打印机采用直线导轨与闭环电机设计，配合全封闭高温喷头，实现高精度、大尺寸打印输出，有效支持从产品原型开发到小批量定制生产，为企业“智造”升级提供专业工具保障。

选装备、降成本、赢效率，尽在京东3C数码!企业用户登录京东APP搜索“企业采购真5折”，认证即可领取专属优惠。依托正品保障、精准开票、高效物流与专业售后，京东企业服务致力于让每一次采购都能精打细算，事半功倍。