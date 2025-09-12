Bose×王鹤棣限定联名礼盒开启预约 来京东先人一步开启“尝鲜特权”

【天极网数码频道】秋季以来，Bose耳机新品不断，亮点频频。9月12日，Bose官宣全球品牌代言人王鹤棣，京东重磅上线Bose×王鹤棣限定联名系列礼盒，包含QC消噪耳机 Ultra II(晨雾白)、QC消噪耳塞 Ultra II(全新沙漠鎏金)两款联名礼盒。除了耳机外，礼盒中还有联名耳机包、联名耳机配饰、联名小卡及联名贴纸等独家周边，仪式感瞬间拉满，加量不加价，一套GET Bose全新旗舰款降噪耳机和多重明星宠粉好礼。目前该礼盒已开启预约通道，将于 9 月 13 日10:00正式发售。

此前，Bose Ultra银月雅灰配色以及京东独家预售的Bose×英雄限量联名礼盒上新之后备受好评，12日Bose Ultra开放式耳机的第二款神秘新色，及全新Bose QC 消噪耳机 Ultra II 沙漠鎏金配色、京东限定浮木沙灰配色等多款颜色也已正式发售。而且本次购买Bose新品还将有限量买赠京东 PLUS 年卡、入会抽腾讯会员季卡、6 期免息等京东限定福利，打开京东APP搜索“Bose 耳机”，即可抢先锁定心仪的潮流听音单品。

此次 Bose Ultra 开放式耳机新增的神秘新色，进一步丰富了产品色彩矩阵，能更好满足不同用户的审美期待。不同于传统耳机的“工具属性”，Bose 推出的全新配色耳机可轻松适配日常穿搭，像“耳边小配饰”般为造型加分，满足消费者对“科技产品颜值与穿搭适配性”的双重需求。此外，Bose Ultra 开放式耳机的性能表现同样亮眼。在佩戴体验上，它采用人体工学耳夹式设计，搭配硅胶柔性带，兼顾舒适性与实用性;音质与沉浸感方面，它搭载先进的沉浸式空间音频技术，带来媲美高端家庭影院的沉浸效果;同时配备 CustomTune 智能耳内音场调校技术，可根据用户耳道结构自动优化频率响应，呈现自然平衡的音色。

京东独家限定款 Bose QC 消噪耳机 Ultra II 明星礼盒带来更优质的审美享受，进一步丰富选择。耳机第二代产品新增 USB-C 无损音频传输功能，实现高清晰度、低延迟音频传输，且配备影院级音频模式，通过扩展声场宽度、增强人声清晰度及空间音频效果，营造沉浸式影音体验。

此次 Bose 重磅新品周，以多元新配色、联名礼盒强化了耳机的 “穿搭装饰属性”，同时以硬核性能满足用户核心听音需求，为不同偏好的消费者提供了丰富选择。感兴趣的消费者可在京东 APP 搜索 “Bose 重磅新品周”，入手 “颜值与品质双优” 的耳机装备。