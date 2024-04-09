全球限量1934套富士X100VI套装 全国多名用户已在京东收到

【天极网数码频道】此前，在全球限量1934套富士90周年限量版X100VI数码相机热度高涨的背景下，京东特别推出预约抽签活动，只需预约就有机会抢购这款稀缺相机产品，为保证活动公平公正，京东还将委托北京市东方公证处进行公证。截至目前，全国各地已有多名用户收到了来自京东的富士90周年限量版X100VI数码相机，并晒出与产品的合影留念。

图：全国各地收到富士90周年限量版X100VI数码相机的用户

来自安徽、北京、福建、广东、河北、河南、湖北、江苏、辽宁、山东、山西、陕西、上海、四川、浙江、重庆等多个省份的用户不仅收到了该款全球限量的相机，同时也获得了来自京东诚意满满的庆祝仪式。

据悉，该款相机是富士在成立90周年之际，特别推出的90周年限量版X100VI数码相机，该版本刻有富士胶片1934年成立时的企业品牌标志，每台设备都有一个唯一的序列号，全球限量 1934 台，售价则为14200 元。限量版套装中不仅有富士X100VI相机，更是包含X100VI限量版快门增高按钮、X100VI限量版专属肩带以及X100系列历史纪念卡，实用价值极高的同时还具备一定的纪念意义。不仅仅是富士90周年限量版X100VI数码相机，在用户购物需求愈加多元化的基础上，京东预约抽签购活动已在此前上线了多款稀缺3C数码尖货，许多中签用户也购买到了自己心仪的稀缺3C数码产品，从相机、电脑、手机再到打印机等产品，能想到的尖货在京东应有尽有。基于强大的供应链优势，京东能够率先携手3C数码多品类品牌抢先上线最新产品，这也是全国各地用户能够收获惊喜的基础所在。

未来京东还将持续为用户带来更多丰富实用的限量尖货，想要在后续的活动中抢先入手新潮的3C数码产品，记得持续关注京东APP尖货抽签购活动，能想到的产品，在京东都能买到。