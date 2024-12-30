买新年“追光”装备来京东3C数码年货节 享以旧换新至高补贴1500元

【天极网数码频道】在跨年仪式感和氛围感成为“刚需”的当下，京东3C数码以年轻用户群体的多元化需求为出发点，在12月31日23点，由京东采销携手《心动的信号》嘉宾情侣杨汝晴、侯卓成，以及国家地理合作摄影师陈帆，在祖国最东边的黑龙江省抚远市开启诚意十足内容丰富的“追光”直播，与屏幕前的用户一同见证2025年的第一次日出。感兴趣的用户记得锁定京东3C数码微信视频号直播间，让新年的第一缕阳光照亮自己生活。

想现场看日出的用户还可以打开京东搜“3C数码年货节”购买“追光”潮电装备，下单可享至高立减4000元及以旧换新至高补贴1500元的优惠，清晰记录新年的第一缕阳光。那么在“追光”直播中还有哪些值得注意的亮点内容呢？现在就来抢先一睹为快吧!

除了为用户展现2025年的第一缕阳光，京东采销还将与嘉宾们一同乘坐“京东3C数码追光号”，并在直播中为参与互动的用户准备许多惊喜奖品与实惠福利。其中包括索尼ZV-E10 II APS-C画幅微单相机、奥林巴斯奥之心TG-7数码相机、vivo TWS A3 耳机、vivo S20系列代言人郑钦文同款斜挎包、富士拍立得2025年台历、京东金像奖帆布包、真我Type-c有线耳机、浩瀚黑色双肩包、智云保护伞、联想迪丽热巴品牌联名抱枕、粽子卡通鼠标垫、vivo S20 Pro 12G+256G凤羽金款手机等爆款产品，用户只需在观看直播时按照提示参与互动，就有机会获得上述惊喜大奖。

此外在2024年的最后一分钟拿起手机或相机，记录下这一年最后的美好时刻后，带话题“2025去追第一缕光”在小红书发布视频，即有机会在直播间展现你的作品，直播嘉宾杨汝晴、侯卓成也会与vlog中的你进行互动，获得更完美的直播观看互动体验。

值得一提的是，国家地理合作摄影师陈帆也将在直播中分享自己的摄影摄像经历，为用户讲解如何更好地拍摄日出时刻，并现场展现极具纪念意义的美能达胶卷相机，同时也会携手京东采销，针对不同的摄影偏好、摄影需求，推荐当前爆火的单反相机、vlog相机、拍照手机等“追光”潮电设备，需要入手新年拍照设备的消费者记得持续关注直播内容。

即将在京东3C数码直播间开启的“追光直播”，不仅包含有趣有料有意义的内容，更有海量实在的直播福利。同时记得来京东APP搜索“3C数码年货节”，12月31日晚8点，京东年货节迎新年将补贴加码!2025年的第一天，和京东3C数码一起奋力“追光”吧。