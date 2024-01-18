捕捉瞬间，留住记忆：春节就用富士GFX 100 II

【天极网数码频道】过了腊八就是年，一年一岁一团圆。春节不仅是阖家团圆的节日，也代表着人们对新年的喜悦和对春天的期待，更是记录美好瞬间的黄金时刻。万物复苏，富士GFX 100 II将成为你纪录回忆的良好伙伴。不论是家乡美景还是亲朋好友，它都能帮助你超越想象，创作出精彩绝伦的作品。目前正值年货节大促，富士京东旗舰店多款机身、镜头现货钜惠中，一起来看看吧。

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GFX 100 II采用新开发的1亿200万像素高速图像传感器“GFX 120MP CMOS II HS”和高速图像处理引擎“X-Processor 5”。在连拍、自动对焦和视频拍摄方面实现了重大性能改进。

GFX 100 II可提供出色的画质，这得益于中画幅传感器的使用，可以产生丰富的色调再现性和强大的空间感。此外，新的高速图像传感器配合高速图像处理引擎，将利用深度学习技术开发的基于AI的对象检测自动对焦，把倍受好评的X-H2S的预测自动对焦算法引入GFX系列。连拍性能也从目前的5.0幅/秒提高到8.0幅/秒，让你拍摄栩栩如生的人像照片，并捕捉到每一个微妙的情感表情。记录亲友团聚的喜庆时刻，留住珍贵的回忆。

新传感器的使用显著提高了视频拍摄性能。该相机可以在内部录制4K/60P 4:2:2 10bit视频，且首次在GFX系列中支持8K/30P视频。它还提供新的“视频格式”模式，以利用中画幅传感器的特性。该相机通过卡口适配器检测所安装镜头(即Premista (35mm)或Anamorphic (35mm))的画幅，并在经过优化的设置中录制视频。这适用于在多种情况下进行视频录制，并辅以增强的传感器读取速度和跟踪自动对焦，无论是美丽的花海、青山碧水，还是晨曦和黄昏的美景，相机的出色表现力将让你的作品如诗如画。

性能提高后，系统可扩展性也有所增强。GFX 100 II机身带有以太网，以及HDMI Type A和USB-C接口，可增加对于外部设备的连接能力。对于“Frame.io Camera to Cloud”云服务的支持，以及时间码与ATMOS AirGlu™ BT的同步，共同简化了商用视频的工作流。

新增非扩展ISO 80感光度和胶片模拟模式“REALA ACE”，图像质量也得到了增强。硬件改进包括高达8档五轴机身防抖(IBIS)、1.0倍取景器放大以及944万像素高放大倍率和高清电子取景器。相机机身的新设计功能包括一个肩屏、斜面的顶部面板和新的质感，可更好地满足专业摄影师和摄像师的需求。

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中画幅镜头推荐

GF80mmF1.7 R WR

富士GF80mmF1.7 R WR是一枚大光圈且支持自动对焦的中画幅无反相机镜头，等效焦距为63mm(35mm格式)，最大光圈为F1.7，是一枚中画幅人像镜头。搭配富士GFX系列中画幅无反相机，镜头的F1.7的大光圈可产生备受期待的虚化效果，为图像提供令人难以置信的美学品质。同时镜头采用了紧凑、轻量化以及全套防尘的设计，让富士中画幅无反相机用户可得到最出色的拍摄体验。

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GF32-64mmF4 R LM WR

富士GF32-64mm F4 R LM WR镜头采用了三片非球面镜片、一个ED镜片和一个超级ED镜片的光学结构，能够在整个变焦范围内提供非常出众的画质和细节表现。富士GF32-64mm F4 R LM WR镜头镜头在设计上精益求精，符合富士龙镜头高标准，在清晰度和图像质量上可以与定焦镜头相媲美。

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