索尼PS5（轻薄版）光驱版开启预售 京东价3599元起可享配件1年保修

【天极网数码频道】为让消费者更快享受到游戏主机新品，近日，索尼PlayStation 5(轻薄版)在京东正式开启预售，并在12月1日首发上市。其中光驱版售价为3599元起，数字版售价为2999元起，在京东购买的消费者还可享受主机2年保修、部分配件1年保修的完善服务。同时，购买ROG、戴尔、联想指定产品，还可获赠PlayStation 5游戏手柄8.5折券，想要提前入手这款新品游戏机的消费者不容错过。

索尼PlayStation 5(轻薄版)最大的亮点在于全新的外形尺寸和体积。通过全新的设计方案，新品拥有同样强悍的性能表现，但体积减少了30%以上，重量也分别减轻了18%和24%。同时由于主机盖分成四片独立面板，顶部采用亮面外观设计方案，新品的颜值变得更高，也将刷新消费者的开箱体验。

在实际使用过程中，基于超高速SSD和主机系统自定义集成式I/O，消费者可获得最大化的游戏时间，同时创作者还可以快速从SSD中提取数据设计游戏，工作效率和游戏体验都能同步提升。而在游戏过程中，PlayStation 5(轻薄版)还支持触觉反馈，在指定的游戏中可依靠DualSence无线控制器体验触觉反馈技术，通过动态感官反馈将游戏中所产生的作用力和冲击力反馈给消费者;扳机采用动态阻尼，可在指定游戏中模拟游戏物理冲击力;此外消费者还可通过头戴式耳机或电视扬声器Tempest 3D Audio Tech实现3D音效，置身活灵活现的声境中，享受强烈的感官冲击以及更加逼真的游戏世界。

除了触觉反馈外，显示功能也是消费者关注的重点。PlayStation 5(轻薄版)的游戏画质如临其境，可在指定游戏中呈现逼真的阴影和倒影，打造更加真实的游戏世界。进行游戏操作时，产品120fps的游戏帧率让画面延时大幅缩小，操作更加流畅，4K显示屏的120Hz输出也让画质更加清晰。基于HDR技术，消费者还能在HDR电视上享受令人赞叹的鲜艳而逼真的颜色，产品的HDMI2.1同时支持兼容8K显示器，能够满足有更高画质要求的消费者。

其他方面，PlayStation 5(轻薄版)支持向下兼容，过往PS4上的游戏也可在PS5主机畅玩，特定的PS4和PS VR游戏还可享受到更快更流畅的帧率，并且PS5主机使玩家能够将PS4游戏升级为数字版PS5游戏。

基于强大的供应链优势，京东首发上线了体积轻薄性能强悍的PlayStation 5(轻薄版)，让更多消费者可以提前享受到全新的游戏体验，未来也将携手更多品牌为消费者提供海量的游戏装备新选择。现在打开京东APP，入手新品索尼PlayStation，即刻畅享科技新生活。