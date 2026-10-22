【天极网数码频道】哄娃看直播两不误，幸运大奖降临成都宝妈!10月21日，京东用户罗女士在成都京东之家线下门店，领取了她在京东3C数码“神码都便宜”直播互动时抽中的头奖：一份包含大疆Pocket 4P在内、总价值近万元的爆款3C数码大礼包。

“其实我当时愣了几秒，有点不敢相信。直播间人很多，没想到自己这么幸运!”回忆起中奖时的情景，罗女士仍觉得惊喜。作为一名全职宝妈，照顾孩子占据了她日常生活中的大部分时间，但记录孩子成长的习惯始终没有改变。为了留住珍贵的亲子时光，她一直习惯用镜头记录孩子成长过程中的点滴。“以前习惯用手机记录宝宝的成长，现在有了Pocket 4P，就能尝试用更好的设备留下这些珍贵的瞬间了。”对罗女士来说，这份意外收获不仅是一份数码好礼，也为记录孩子成长增添新的选择。

罗女士的中奖经历，是京东3C数码11.11直播活动为消费者带来购物惊喜的一个缩影。自10月9日起，京东3C数码以“神码都便宜”为主题，联合十大行业直播间轮番开播，为消费者带来贯穿整个京东11.11的直播盛宴。活动期间，消费者不仅可以选购各类3C数码好物，享受全场爆品低至五折的优惠，还有机会参与直播互动抽奖，赢取大疆Pocket 4P等重磅大奖。通过优惠福利与互动玩法相结合，京东3C数码让消费者在便捷选购心仪好物的同时，收获更多实惠与惊喜。

值得关注的是，本次活动的中奖奖品统一安排在线下门店兑现，中奖用户将受邀前往京东线下门店领奖。对消费者而言，这不仅让直播间里的中奖结果有了真实的落点，也让领奖成为一次更具仪式感的体验。

京东11.11火热进行中，3C数码十大行业直播间还将陆续开播，带来更多品类好物与直播福利。打开京东APP搜索"神码都便宜"，即可进入会场，提前预约心仪场次，下一个幸运儿，或许就是你。