【天极网数码频道】京东11.11已正式盛大开启!此次京东11.11打造八大惊喜日，以圈层化趣味内容为不同消费者打造专属购物氛围。八大惊喜日首日――电玩惊喜日将于10月16日率先登场，京东新锐代言人11.11惊喜大使刘宇宁携联想品牌大使张凌赫、哈曼声学体验官梁靖、Bose全球品牌代言人王鹤棣等众多明星大咖共同集结，为广大电玩爱好者带来一场兼具趣味与优惠的潮玩盛宴。作为京东11.11惊喜大使，刘宇宁为广大消费者带来海量3C数码好物与贴心福利――即日起领政府消费补贴，手机、电脑、数码11.11全周期5折起，还有专属好礼天天抽、稀缺电玩、明星限定好物1元起拍福利。同时，电玩惊喜日当天，0点、8点、10点、12点、16点、18点、20点以及22点多个场次，将有明星同款限量1元秒杀活动，超人气明星同款预计引发“秒空”热潮。1元秒杀与五折爆款等多重福利，持续拉高电玩惊喜日的期待值。





外出社交想省心又有趣？让每段时光都藏满惊喜!10月16日0点，1元秒杀刘宇宁同款好物――INMO GO2影目AR智能翻译眼镜，实时同声翻译秒同步;还有摩米士蓝牙音箱吸上手机，支架看剧更省力。16日8点，新国标3C认证的刘宇宁同款特洛克30W快充充电宝，用着放心;10点，还有iPhone 16 Pro Max的刘宇宁同款CASETIFY白色波漾手机壳;20点，徕卡SOFORT 2立拍立得相机帮你留住回忆。

秋冬来临，居家3C好物不容错过。10月16日12点，JDG无畏推荐的沉浸式体验拉满的ROG棱镜2耳机1元秒杀。想要更沉浸的声音体验，16点，1元秒杀哈曼声学体验官梁靖推荐的JBL音乐世家A200，在客厅感受音乐的细腻。18点，1元抢BoseQuietComfort Ultra消噪耳机，像其代言人王鹤棣一样窝在沙发里享受放松时刻。20点，联想品牌大使张凌赫推荐的小新平板ProGT也将1元秒杀。没抢到1元的小新平板ProGT秒杀也不要紧，同场还可享受5折抢福利。更多明星同款好物1元秒杀，尽在京东电玩惊喜日。

明星同款运动装备也有1元秒杀福利。16日8点，1元秒杀吴磊同款GT5智能手表，材质耐磨不怕刮碰。10点，孙颖莎同款OPPO Watch X2 Mini，皓月银和明日金两款，都能1元抢。12点，1元秒杀李现同款韶音OpenFit Air T511开放式蓝牙耳机!选择适合的运动陪伴装备，让每一次挥汗都更安心，每一步前进都更有动力。

爆款狂欢之外，京东3C数码还为粉丝们带来了超多趣味玩法。即日起，粉丝朋友打开京东APP搜索“宁的多重宇宙”“刘宇宁玩所未玩”，点击进入3C数码11.11会场，连续多日与“宁”一起领专属福利，得独家惊喜!





16日广大粉丝朋友们还可参与助力明星上京东开机屏互动活动，张凌赫、王鹤棣、张小婉、毕雯B、田曦薇、李现等数十位明星大咖等你来助力。当天上京东APP搜“3C数码11.11”，首屏点击“明星集卡 万元红包”进入明星互动，点击喜欢的明星头像做任务为ta积累人气值，送ta上京东开机屏!中午12点，3C数码采销直播间将12小时不断播、百万红包雨撒不停……京东新锐代言人11.11惊喜大使刘宇宁将在16日下午16:00空降直播间，与京东青春采销带来才艺展示，并不定时抽出3C数码大礼包，更有神秘男团出道成团，明星同款好物1元拍卖!更多低至1.9折3C好物，等你来抢购!想看刘宇宁和机器人尬舞，还是3D打印专属粉丝福利，尽在3C数码采销直播间!

除了采销直播间，更多品类直播活动惊喜频出，收好这份京东3C数码直播地图攻略，提前预约不迷路!





即刻锁定京东APP电玩惊喜日专属会场!这场集星光、趣味与巨惠于一体的电玩潮玩盛会，不仅是电玩爱好者的专属狂欢，更是好物囤货的绝佳时机，快上京东APP搜索“3C数码11.11”，开启你的11.11电玩惊喜之旅吧!