出游旅行，你会带的什么器材来拍摄呢？

【天极网数码频道】随着温度的升高眼看夏天就要来了，赶在春天的尾巴去好好游玩一番，把春天的美景好好的定格下来。想要拍出理想的照片，选择相机总归没错，出色的成像效果随手一拍都很好看。而在这么多型号中，富士X-H2是非常不错的选择，不仅造型复古，拍摄性能也很优秀。

对很多人来说，相机最大的优势就是超高的分辨率。富士X-H2拥有一枚4000+万像素的X-TRANS CMOS 5 HR传感器，其相比于前代产品提升了足足1.5倍，出片画质得到了有效的提升，可以让用户拍摄出精美动人的细节。

高像素相机在处理数据信息的压力很大，而X-H2搭载了X-Processor 5处理器，其性能较前代提升了2倍，从而能更好的处理X-H2庞大的数据信息。此外，X-Processor 5处理器还具有强大的AI智能对象检测AF，它能让相机通过深度学习，自动检测和追踪多种类型的拍摄对象，包括动物、鸟类、车辆、摩托车、自行车、飞机和火车，以及人脸和人眼。

除了优秀的静态照片拍摄功能，在视频拍摄上X-H2能支持4:2:2 10-bit色彩进行8K/30P视频的拍摄，且支持F-Log2可捕获超过13档的动态范围，在后期调整中有很出色的表现，已经能满足专业视频团队的拍摄需求。

可以说，富士X-H2是一款综合性能非常优秀的相机，让所有人都能尽情享受摄影乐趣的相机。近期，富士为其更新了全新的Ver.2.01新固件：1.改善在将【对焦模式】设置为【连续自动对焦】后，通过EVF锁定被摄物并半按快门时，亮度发生显著变化的现象。

X-H2 Ver 2.01固件下载：

https://www.fujifilm.com.cn/cn/zh-hans/consumer/support/digitalcameras/X-H2

X-H2单机身购买链接：

https://item.jd.com/100038651615.html

样片鉴赏：

摄影师：Supalerk Narubetkraisee，30s，F1.4，ISO1600

摄影师：Dong Ran，1/200，F7.1，ISO160

摄影师：Ania Elias，1/320，F14，ISO1000