南方小土豆也能玩冬天：用富士GFX 100S纪录东北冬日童话

【天极网数码频道】冬天，东北的大地披上了银装，变成了一个充满神奇的童话世界。对于很少见过雪的南方人来说，去东北过冬可能是一次全新的体验。冰雕、滑雪，这些充满雪国气息的元素，不拿相机记录下来实在是太可惜。而富士GFX 100S，便能帮助你纪录下这个寒冷季节中宝贵的瞬间，留下珍贵的冬日回忆。

近期京东年货节大促，最高优惠9900元。富士GFX100S单机身仅29900元，这款相机拥有1亿+的像素以及便携的机身，是非常具有性价比的产品。

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富士GFX 100S的尺寸为150 x 104.2 x 87.2mm，重量为900g(含电池、存储卡)，这个尺寸和重量，对于这个级别的相机来说已经非常轻便，甚至比一些全画幅微单相机更加轻，便于用户行走在野外。采用了镁铝合金机身设计，因此具有出色的防护性。相机本身具备防尘防滴溅性能，并可在-10℃低温环境中正常工作，对于用户来说可以携带它来到更多的拍摄环境进行工作。

因此对于用户来说，携带GFX 100S出门拍照将会更加轻松。试想我们在一些极限的野生环境来拍摄动物，在城市之巅记录城市中小动物等等操作，都可以更加轻松的携带一台1亿像素的中画幅相机来完成，所带来的照片也将是我们日常所见全画幅相机难以实现的效果。

以往，用户很难接触到中画幅相机，更不要说像素达到1亿像素级别的中画幅相机。当富士GFX 100发布的时候，普通用户尝到了1亿像素级别中画幅相机带来的超强大解析力。现在，富士GFX 100S带着同样的像素级别和同样的43.8mm*32.9mm中画幅背照式图像传感器来到用户身边，同时可以让用户与产品更加接近。

富士GFX 100S的传感器，比我们常见的135全画幅传感器大70%，因此在画质方面的表现不可同日而语。中画幅由于传感器尺寸的天生优势，再加之1.02亿像素的辅助，因此在解析力方面已经全部民用级消费级相机的表现。此外，在控噪、宽容度等方面，中画幅传感器的优势也是秒杀级的明显，因此很多用户选择中画幅相机，首先看中的就是它们的传感器。

毕竟中画幅传感器尺寸大，再加上是1.02亿像素，如果没有防抖技术，那么轻微的抖动就会被放大，在画面中会有明显的位移感，造成画面发虚。有了机身防抖之后，手持拍摄就变成了可行，让用户在很多环境中可以摆脱三脚架的束缚，尤其是野外拍摄会变得更加轻松。

富士GFX 100S的抖动补偿效果是最高6档，对于这台相机来说完全够用，也比最高5.5档防抖效果的GFX 100有了进一步的提升。即便是搭配中画幅长焦镜头来使用，也是可以满足用户手持拍摄的需求。正式因为有了防抖，这台相机就变得更香了。

富士GFX 100S采用了对比检测和相位检测的混合自动对焦系统设计，具有425(LCD取景)自动对焦区域。相机的相位检测几乎100%覆盖整个画面，同时面部/眼部检测追踪也稳定可靠。在-5.5EV的暗光环境下，富士GFX 100S依然可以实现最快0.16秒的对焦速度。因此对焦方面能够为用户带来非常极致的体验，就像是我们常见的富士无反相机那样。

富士GFX 100S提供了19种的胶片模拟色彩，并且这一次带来了一款新的Nostalgic Neg.怀旧负片胶片模拟，让用户拥有更多的体验感和画面色彩。

摄影师：Niklas Eschenmoser，1/60，F8，ISO100

在视频方面，富士GFX 100S可以实现4K 30P和全高清60P的视频拍摄，同时支持10-bit F-log或12-bit ProRes RAW的视频拍摄能力，这也是目前非常主流的视频规格。在卡槽方面，富士GFX 100S与GFX 100一样，具备了双SD卡槽设计。而相机采用了NP-W235电池，续航可达460张。

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中画幅镜头推荐

GF80mmF1.7 R WR

富士GF80mmF1.7 R WR是一枚大光圈且支持自动对焦的中画幅无反相机镜头，等效焦距为63mm(35mm格式)，最大光圈为F1.7，是一枚中画幅人像镜头。搭配富士GFX系列中画幅无反相机，镜头的F1.7的大光圈可产生备受期待的虚化效果，为图像提供令人难以置信的美学品质。同时镜头采用了紧凑、轻量化以及全套防尘的设计，让富士中画幅无反相机用户可得到最出色的拍摄体验。

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