Curved Lines展览征集稿件

【天极网数码频道】4月20日至5月31日，玛格南摄影师Emin Ozmen、Alessandra Sanguinetti以及Gregory Halpern展览：无论蜿蜒曲折，我们终将合流相汇 / Curved Lines 将在X-SPACE富士影像共享空间进行展出。展览名称的灵感来自于一个简单的观察，即参展的三位摄影师在地球上的位置与上海的关系。伊斯坦布尔的Emin Ozmen与上海西部的距离几乎与加州的Alessandra Sanguinetti与上海东部的距离相同。而Ozmen的家乡伊斯坦布尔恰好位于上海与Gregory Halpern生活和工作的纽约罗切斯特之间。这样在地理位置上的巧合成为了我们能够再次完成一个参与者几乎横跨全球的项目的契机，最终将这三位摄影师的作品带给中国观众。

在展览 无论蜿蜒曲折，我们终将合流相汇 / Curved Lines 展出之际，我们邀请摄影师Emin Ozmen作为发起人，现在视频号、Bilibili哔哩哔哩、小红书、以及微博等平台向所有朋友发起视频征集，通过一段来自伊斯坦布尔的博斯普鲁斯海峡的影像，让我们感受那个时刻人与水的联系，以及水给他们带来的感觉，继而了解关于这个城市情绪的想法。

水是万物的本原，一切生命的植根之处。水洋溢着一种纯净的生命力，用最饱满的生气滋养万物。

水汇集成河流，河流是城市的生命力，吸引聚集人口，形成城市，记录城市发展轨迹与记忆。

水孕养万物，万物又终将重归于水。

由此我们邀请身处世界各地的你们，与艺术家进行视频共创，以“河流”为主题，拍摄视频作品，展现不同城市的河流，并附上对人与河流，河流与城市之间关联的思考，最终汇集在一起作为展览的一部分呈现。

无论相隔万里，蜿蜒曲折，终将彼此连结，合流相汇。

征集时间

2023.3.28-2024.1.30

线下展出计划

FUJIFILM X-SPACE

2023/04/20-2023/05/31

北京悦美术馆

2023/06/09-2023/06/18

(更多展览计划陆续揭晓)

入选福利

1、作品将在 无论蜿蜒曲折我们终将合流相汇 / Curved Lines 线下展览中放映，成为展览的一部分;

2、有机会入选线上精选推文，同时在X-SPACE官方平台展示;

2、入选线上精选推文的朋友我们将送上

富士拍立得mini25及 无论蜿蜒曲折我们终将合流相汇 / Curved Lines 展览帆布包

Curved Lines 展览帆布包

投稿方式

1、Bilibili哔哩哔哩投稿

即日起，在Bilibili哔哩哔哩携带话题#Curved Lines展览 并 @XSPACE富士影像共享空间 官方账号，分享你拍摄的河流视频作品，并附上一段文字，分享你对人与河流，河流与城市之间关联的思考，即有机会和我们互动，让更多朋友看见你的作品!

*投稿不限器材，如果是使用富士相机拍摄欢迎标注～

b站投稿示例

长按扫描下方二维码即可参与b站投稿

2、小红书投稿

即日起，在小红书携带话题#CurvedLines展览 并 @XSPACE富士影像共享空间 官方账号，分享你拍摄的河流视频作品，并附上一段文字，分享你对人与河流，河流与城市之间关联的思考，即有机会和我们互动，让更多朋友看见你的作品!

*投稿不限器材，如果是使用富士相机拍摄欢迎标注～

小红书投稿示例

3、微博投稿

即日起，在微博携带话题#Curved Lines展览# 并 @X-SPACE富士影像共享空间 官方账号，分享你拍摄的河流视频作品，并附上一段文字，分享你对人与河流，河流与城市之间关联的思考，即有机会和我们互动，让更多朋友看见你的作品!

*投稿不限器材，如果是使用富士相机拍摄欢迎标注～

微博投稿示例

4、微信视频号投稿

即日起，在微信视频号携带话题#CurvedLines展览 并 @富士X-SPACE 官方账号，分享你拍摄的河流视频作品，并附上一段文字，分享你对人与河流，河流与城市之间关联的思考，即有机会和我们互动，让更多朋友看见你的作品!

*投稿不限器材，如果是使用富士相机拍摄欢迎标注～

视频号投稿示例

征稿须知

1、请上传以“河流”为主题的原创作品;

2、投稿不限器材，如果是使用富士相机拍摄欢迎标注;

3、投稿人应对投稿作品拥有独立完整的著作权;还应保证其作品不侵犯第三人的包括但不限于：著作权、肖像权、名誉权等在内的任何权力。如产生相关著作权、名誉权、肖像权等纠纷，一切法律责任由投稿人本人自行承担;

4、投稿人参加投稿如入选线上平台展出，X-SPACE将另行收集视频源素材及文字、音频等，并单独与作者取得授权;

5、作品建议规格：横屏拍摄;分辨率推荐1080p或以上