【天极网数码频道】6月1日，第76个国际儿童节当天，京东联合北京亦城合作发展基金会，在北京亦庄实验小学举办“科技筑梦 智启六一”公益活动。活动现场，双方宣布为北京经济技术开发区16所中小学集中捐赠110余台3D打印机，打造“3D打印科技工坊”，这是继今年3月京东在亦庄实验小学率先落地“放学3点半・科学体验教室”后，在青少年科技教育领域的又一重要布局。同时，京东正式官宣，将在河北、安徽等地多所校园及全国京东MALL同步建设科学体验教室、“3D打印科技工坊”。值得一提的是，6月5日，河北承德实验小学“放学3点半・科学体验教室”将正式启用，标志着这一创新教育模式加速向全国拓展。

“3D打印科技工坊”的捐赠，源自学校对“放学3点半・科学体验教室”的热烈反馈。今年3月，京东3C数码、京东公益在亦庄实验小学打造首个“放学3点半・科学体验教室”。该空间专为中小学生课后服务打造，集智慧学习、3D创意、科学手工、美育培养于一体，配备学而思学习机、拓竹3D打印机、爱普生AI学习打印机、有道词典笔等多款智能科教产品，将前沿技术与动手实践深度结合，丰富课后学习内容。

亦庄实验小学校长表示，自“放学3点半・科学体验教室”投入使用以来，全校师生反响热烈，参与热情持续高涨。过去，科学教学多依赖课本文字和静态图片进行理论讲解，知识呈现较为抽象，学生往往难以建立直观认知，学习兴趣也容易受限。而如今，随着3D打印等智能设备的引入，课堂发生了显著变化，学生们不仅能亲手操作设备、实时观察模型从无到有的生成过程，还能将天马行空的创意转化为可触摸的实物作品。“当孩子看到自己设计的作品被成功打印出来时，那种自信和喜悦是无法用分数衡量的。”

经过两个多月的运行，“放学3点半・科学体验教室”成效显著。初期，师生们对3D打印设备充满好奇，踊跃尝试打印各类创意模型;随着实践深入，应用场景迅速从“体验新鲜”迈向“深度教学”。教师团队积极开发专属3D打印课程，将其纳入常态化科创教学体系;学生们则主动设计桥梁结构、模型、个性化文具等作品，在“做中学、创中悟”的过程中，不仅加深了对科学原理的理解，更显著提升了动手能力与创新自信。

“放学3点半・科学体验教室”的成功实践，进一步坚定了京东3C数码、京东公益深耕校园科创教育的初心。科技进校园，从来不只是添置几台设备或建一间教室，而是为青少年播撒探索未知、敢于创造的火种。从北京亦庄的一间教室，到即将在河北承德、安徽等地陆续落地的科学体验教室、3D打印科技工坊，这场以科技为起点的教育创新正加速走向规模化、常态化。

这份对青少年科技教育的长期坚持，源于京东深厚的公益基因。早在2003年，京东还是一家仅有38名员工的初创企业时，就在山西静乐县一对一资助了38名贫困学生。二十多年来，京东不断升级公益模式，从最初的物资帮扶，逐步转向以科技赋能教育，推动公益从“单点滴灌”迈向“系统性普惠”，用技术力量弥合城乡教育资源差距，助力教育公平。

未来，京东3C数码、京东公益将持续推动优质3C科技产品与教育资源深入更多城乡校园，让每一个孩子，无论身处城市还是乡村，都能在课后三点半的时光里，触摸科技、动手创造、勇敢追梦，真正实现“让科创学习可触、可感、可及”。