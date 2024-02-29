京东为小蜜蜂扩音器推出开学钜惠专场 领券购买至高立减30元

【天极网数码频道】开工返校季来临，新的学期除了学生们需要新文具等，老师们也需要换换新装备，比如带上一个小蜜蜂扩音器，上课时不用大声说话学生们也能听清，同时保护自己的嗓子。近期京东为广大用户精选了众多优质扩音器商品，推出小蜜蜂扩音器开学钜惠专场，部分商品价格立减15%，领券还可至高减30元，优惠多多诚意满满。下面一起来看看有哪些值得入手的扩音器吧。

轻巧便携是小蜜蜂扩音器最大的优点。漫步者MF5便携式小蜜蜂扩音器，采用创新设计的防啸叫技术，动态抑制啸叫轻松无烦扰。专业的音响处理芯片充分滤除噪声，让人声更洪亮清晰，轻便又持久，是老师讲课的好帮手，不用大声喊叫也能让孩子们轻松听到重点内容。京东开工返校季期间到手价不高于159元。

长续航是扩音器的必备要求，老师讲多久，小蜜蜂就陪伴多久。诺为S358黑色小蜜蜂扩音器，2000mAh的大容量电池能支持连续扩音18小时，续航持久，身材小巧音量大，在连续几小时的讲课过程中长时间佩戴也不会疲惫。京东开工返校季期间限时直降20元，到手价不高于59元，并赠送180天只换不修服务。

无线扩音器能解除距离限制，老师上课想去哪就去哪。索爱S-518小蜜蜂FM无线扩音器，支持蓝牙5.0连接，同时外置高敏感FM天线，FM收音声音清晰，并有高清显示屏，可实时显示电量和工作模式，上课之前可快速充电并进行调试，让课堂效率更高。京东开工返校季期间到手价不高于99元。

除了课堂之上的讲课，每周的户外课及升旗仪式等还需要扩音效果更好的设备。漫步者MF3有线便携式扩音器，拥有直径78mm的扬声器，声场覆盖面积广，通过Line in音频输入，就能化身时尚轻巧的便携小音箱，畅享美妙音乐，而且续航时间持久，长达25小时，是户外便携扩音器中的优秀选择。京东开工返校季期间到手价不高于119元。

此外，在配件专区还可挑选小蜜蜂的专属配件。比如索爱S29小蜜蜂扩音器配件、得胜HM-700头戴式麦克风和纽曼MU02头戴式耳麦等，不仅能呵护嗓子更能提升教学效率，产品多多应有尽有。想要新学期教学更省劲儿，现在打开京东进入小蜜蜂扩音器开学钜惠专场，即可为自己挑选一部合适的小蜜蜂!