京东618来袭 3C数码“高考加油站”以爱心服务护航高考

【天极网数码频道】又是一年高考时，千万学子即将怀揣梦想，奔赴考场，书写人生这一重要篇章的答卷。为了给予考生和家长更贴心的支持，京东3C数码在高考期间将在考场附近设立“高考加油站”。据统计，今年京东3C数码“高考加油站”已覆盖全国31个省市及地区，为全国的学子、家长提供便利。此外，京东3C数码针对考生推出了许多实在权益，打开京东APP搜“高考加油”，完成考生认证即可享受买爆款AI电脑享四年保修，买手机、电脑、平板用京东教育优惠，至高补贴2100元的优惠，为大学生活提前做好准备。

每年高考时，都处仲夏时节，天气炎热，酷暑难耐，考生和家庭难免情绪紧张。其中，各考场附近的“高考加油站”不仅会免费提供遮阳伞、扇子等消暑物资，应对高温带来的不适，还会准备好中性笔、涂卡笔、橡皮、直尺等应急文具，以备考生们的“不时之需”。此外，免费发放的《高考志愿填报秘籍》更内含985/211/双一流高校分布图、志愿填报录取全过程、新增专业、高考热门资讯以及大学生活建议等内容，为考生和家长提供清晰的报考指南。

紧张的考试过后，考生们将迎来一大段自由悠闲的时光，也正好为即将到来的大学生活做好准备。“工欲善其事，必先利其器”，为满足学生和家长对手机、电脑、平板等数码产品的需求，京东3C数码还上线了“教育优惠考生专场”。

其中，苹果产品、AI PC、平板电脑作为开启更高效的大学学习生活的“利器”，受到家长和考生们的青睐。京东3C数码“教育优惠考生专场”便上线了价格更划算的苹果相关好物，以及联想、华为、小米、华硕、惠普等等品牌的爆款AI PC产品，不仅性能颜值都在线，考生还能获得专享优惠，到手价格更低。除AI PC外，平板电脑也是提升学习效率必不可少的装备，京东也为考生们带来了小米、荣耀平板、华为、iQOO 、vivo等高品质平板电脑。而在又便宜又好的京东618中，不仅高考学子可以优惠价格入手上述产品，在校大学生通过学生认证后也能享受划算实在的学习装备换新体验。

从线下“高考加油站”的贴心服务到线上“教育优惠考生专场”的实在权益，京东3C数码始终坚持为广大学子们保驾护航。未来，京东3C数码“高考加油站”还将继续为高考学子发力，以暖心服务和贴心优惠，让广大考生顺利应考，为学子前程锦上添花。