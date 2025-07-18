三年销售目标1000万台 京东与vivo音频战略合作全面升级

【天极网数码频道】近日，京东与vivo正式签署战略合作协议，全面升级双方合作。此次升级将重点聚焦vivo及旗下品牌iQOO的蓝牙耳机业务，在推广与销售等环节深化协同，共同制定清晰目标：未来三年内，vivo & iQOO蓝牙耳机在京东达成1000万台销量的目标，持续引领音频消费趋势，为消费者带来更优质的音频产品体验。

根据协议，京东与vivo将在产品定制、资源投入、营销创新等维度进行深度合作，2025年作为战略首年，双方资源投入将实现100%同比增长。

此次合作聚焦产品创新与生态共建两大核心维度。在产品层面，双方将深化协同创新，通过精准把握市场需求，打造更贴合不同用户群体的产品，同时将推出独家合作产品，并加速新品在京东的落地，让用户优先享受创新成果，探索科技产品与生活方式的价值共鸣。在生态层面，双方将整合优势营销资源，开展精准高效的市场推广活动，通过多元渠道触达更广泛的消费者，强化“vivo音频”心智认知，共同打造音频领域标杆案例，实现从产品认知到品牌忠诚的生态跃迁。

一直以来，京东与vivo始终保持着紧密而又富有成效的合作。此次战略携手，将共同探索新的应用场景和市场机会，为音频行业注入全新活力。双方将充分发挥各自优势，实现资源共享、优势互补，为消费者带来全场景音频解决方案，开启音频行业的新篇章。