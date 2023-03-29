戴森Zone空气净化耳机预售火热，售价高达6699元！

【天极网数码频道】前段时间，戴森推出一款跨界产品戴森Zone空气净化耳机，高达6699元的售价令不少网友望而却步，但是在预售中这款产品热度居高不下，甚至部分颜色已经售罄。

作为一款售价高达6699元的耳机产品，在耳机这一本职工作中，戴森Zone表现不俗。戴森Zone采用ANC主动降噪技术，搭配耳机自身的被动降噪，降噪深度可达40dB。同时戴森Zone还具备智能音频处理技术，可以大幅减少声音失真。

在具体对比测试中，戴森Zone即使是面对索尼XM5和苹果AirPods Max依然能够做到音质不落下风，同时降噪性能也位列目前降噪耳机的第一梯队。这对于首次涉及该领域的戴森而言，确实是在产品上下足了功夫。此外，戴森Zone还支持SBC、AAC以及LHDC音频编解码器，但是连接协议上还差点意思，仅有蓝牙5.0。

不过对于戴森Zone来说，更受用户关注的是它的空气净化功能。如果单单将戴森Zone空气净化耳机作为一款耳机产品来看，外观方面只能算是中规中矩，可一旦将空气过滤部分连接至耳机，那么这款产品的最终形态十分类似于未来科技中的便携式氧气输送装置，极具赛博朋克气息。

为保障用户的佩戴舒适感，戴森工程师对全球不同人群的头部和面部进行了深入研究，并最终决定采用无接触式的解决方案，可以最大限度提升用户佩戴舒适感。对于当下的用户而言，面对环境恶化，逐年被重视的PM2.5以及各种空气微粒，加上近年来新冠病毒让不少用户养成了戴口罩的习惯，戴森Zone的出现，从一定程度上让用户拥有更多选择权。

在官方的宣传中提到，戴森Zone滤网净化过滤可达99%，能够过过滤空气中的有害气体、病毒、二手烟和超细颗粒物等多种污染物。戴森Zone搭载采用双层设计的静电过滤器，其中包含富钾碳滤网，可捕获酸性气体，如二氧化氮、二氧化硫和臭氧，且在更换之前可提供长达12个月的使用。

有人对其净化能力进行测试，以车载空气净化器作为对比，在过滤二手烟、PM2.5等有害物体的能力上，戴森Zone可以做到在几分钟内将这些物质过滤清除，而车载空气净化器则需要更长的时间。因此在空气净化能力上，戴森Zone确实能力不俗。

此外，戴森Zone内置2600mAh电池，单次充电可连续使用50小时左右，不过在开启空气净化功能之后，续航会受到空气净化速度的影响，通常会在4.5小时、2.5小时以及1.5小时三个档位。实际场景下，这样的续航能力对用户来说稍显不足，不过好在长时间需要空气净化的场景并不算多，因此还是能够满足绝大多数用户的需求。

对于这样一款音质、降噪和空气净化能力都出色的产品，在这个特殊的时间点受到用户青睐并不令人奇怪。不过纵使如此，6699元的售价依然劝退了不少用户，但凭借足够的产品力和出众的产品设计，还是有相当数量的用户为其买单。戴森Zone的出现又开辟了一个全新市场，后续或许会有不少厂商选择跟进，毕竟还有大量被价格劝退的用户有这方面的需求。