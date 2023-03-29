全面拥抱USB-C接口，苹果即将推出新款AirPods Pro 2！

【天极网数码频道】一直以来，苹果都在旗下设备中采用Lightning接口，只有少数几款设备使用主流的USB-C接口。而最新消息显示，苹果自今年开始，将会大范围普及USB-C接口，除了即将推出的iPhone 15系列之外，苹果也将推出USB-C接口AirPods Pro 2。

最近，有开发者在苹果iOS 16.4系统代码中发现型号为A3048的AirPods耳机，结合此前分析师郭明Z的消息，这大概率就是USB-C接口的AirPods Pro 2，可能会在今年第二季度和第三季度大量出货。

而这一切，都源于欧盟推出的一项全新法案，法案规定2024年进入欧洲的电子产品必须统一使用USB-C接口，这也是为何苹果会在今年全面普及USB-C接口的原因之一，因此采用USB-C接口AirPods Pro 2的推出也就顺理成章。不过郭明Z还提到，苹果目前并没有推出同样使用USB-C接口的AirPods 2和AIrPods 3的打算。

AirPods Pro 2发布于去年九月份，相较初代AirPods Pro，AirPods Pro 2拥有全面升级的降噪能力。同时，AirPods Pro 2搭载了全新的Apple H2芯片，可以与定制的驱动单元以及放大器协作，带来更高的带宽，让用户获得突破性的音频体验。不过可惜的是，虽然AirPods Pro 2支持蓝牙5.3，但是并不支持LC3编码器以及LE音频，目前的协议还是跟一代保持一致，为ACC协议，这也意味着这款耳机并不支持无损音质

得益于H2的性能表现，AirPods Pro 2拥有了令人惊叹的计算音频算法，在降噪方面相比前代足足提升了2倍，全新的驱动单元以及优化的声学算法可以让主动降噪功能减少更多的噪音。在自适应通透模式上，苹果也带来了全新的技术。依托于H2的强大性能，在用户开启自适应通透模式的情况下，AirPods Pro 2可以大幅降低高频高分贝噪音的强度，让原本嘈杂的环境音通过算法过滤后可以更加舒适地进入人耳。

在续航方面，这次的AirPods Pro 2搭配充电仓单次可以提供最多30小时的续航，相较前代提升了6小时。而在单独使用的情况下可以坚持足足6小时，这还是在开启主动降噪的情况下，AirPods Pro 2还支持MagSafe无线充电以及Apple Watch充电器。

苹果这次推出USB-C接口的AirPods Pro 2从商业角度来看是一次无奈的妥协，毕竟已经使用十年的Lightning接口在生态和商业上都十分完善，MFi认证带来的额外收入也让苹果赚得盆满钵满。这次改用USB-C接口，无疑会让苹果失去MFi认证所带来的收益，不过也有消息称苹果会在USB-C中继续沿用MFi认证，一旦苹果这么做，相信会招致不少消费者的口诛笔伐。