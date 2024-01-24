富士GFX 100 II：纪录春节旅行的绝佳伴侣

【天极网数码频道】春节，是大家忙碌一年后放松心情、欢度假期的时刻。而对于热爱摄影的你来说，纪录美好的春节旅行瞬间离不开一款出色的相机。富士GFX 100 II无反中画幅相机将成为你完美的导游，帮助你捕捉绝美的瞬间，并为你的旅行留下深刻的回忆。

近期京东年货节大促，最高优惠9900元。富士GFX100 II单机身仅53900元，这款相机拥有1亿+的像素以及便携的机身，是非常具有性价比的产品。

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富士GFX 100 II以其轻巧便携的特点，让你不再烦恼于繁重的行李负担。体积小巧，重量轻盈的设计，让你轻松背负起这款相机，游走在春节的旅途中。

GFX 100 II采用新开发的1亿200万像素高速图像传感器“GFX 120MP CMOS II HS”和高速图像处理引擎“X-Processor 5”。在连拍、自动对焦和视频拍摄方面实现了重大性能改进。无论是山景、河流还是精致的文化建筑，每一张照片都能捕捉到真实而细腻的画面。

GFX 100 II可提供出色的画质，这得益于中画幅传感器的使用，可以产生丰富的色调再现性和强大的空间感。此外，新的高速图像传感器配合高速图像处理引擎，将利用深度学习技术开发的基于AI的对象检测自动对焦，把倍受好评的X-H2S的预测自动对焦算法引入GFX系列。连拍性能也从目前的5.0幅/秒提高到8.0幅/秒，让你拍摄栩栩如生的人像照片，并捕捉到每一个微妙的情感表情。





配合富士自家的轻巧人文镜头GF45mm F2.8 R WR，是一个非常不错的选择。富士GF45mm F2.8 R WR等效焦距为36mm(35mm格式)，最大光圈为F2.8，是一款人文镜头，可广泛应用于街拍及人文摄影领域。得益于它紧凑、轻量化的设计，镜头仅重490g。同时镜头还采用了全天候和防尘设计，使其可在-10℃的低温下使用。光学方面，富士GF45mm F2.8 R WR的镜片采用了Nano GI镀膜，其提供了清晰解析力的同时也降低了鬼影和眩光。该镜头的高表现力和高可靠性，是专业摄影师们工作的可靠工具。

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新传感器的使用显著提高了视频拍摄性能。该相机可以在内部录制4K/60P 4:2:2 10bit视频，且首次在GFX系列中支持8K/30P视频。它还提供新的“视频格式”模式，以利用中画幅传感器的特性。该相机通过卡口适配器检测所安装镜头(即Premista (35mm)或Anamorphic (35mm))的画幅，并在经过优化的设置中录制视频。这适用于在多种情况下进行视频录制，并辅以增强的传感器读取速度和跟踪自动对焦，无论是美丽的花海、青山碧水，还是晨曦和黄昏的美景，相机的出色表现力将让你的作品如诗如画。

性能提高后，系统可扩展性也有所增强。GFX 100 II机身带有以太网，以及HDMI Type A和USB-C接口，可增加对于外部设备的连接能力。对于“Frame.io Camera to Cloud”云服务的支持，以及时间码与ATMOS AirGlu™ BT的同步，共同简化了商用视频的工作流。

新增非扩展ISO 80感光度和胶片模拟模式“REALA ACE”，图像质量也得到了增强。硬件改进包括高达8档五轴机身防抖(IBIS)、1.0倍取景器放大以及944万像素高放大倍率和高清电子取景器。相机机身的新设计功能包括一个肩屏、斜面的顶部面板和新的质感，可更好地满足专业摄影师和摄像师的需求。

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轻便中画幅镜头推荐

GF30mm F3.5 R WR

富士GF30mm F3.5 R WR镜头结构为10组13片构成，其中包括两片非球面镜片和两片ED镜片。高性能镜片组用于控制各种像差，特别是广角镜头易产生的失真，以实现优秀的边缘到边缘清晰度。该镜头兼容1亿像素传感器，解析细节的程度令人印象深刻。这使摄影师可捕捉到每个场景的真实氛围。在移动过程中拍摄风景、建筑和随意抓拍时，增强了细节清晰度。镜头还采用防风雨设计，防尘防潮，适合多种拍摄风格，镜头使用内部对焦系统，可实现快速无声的自动对焦，将对焦所产生的呼吸效应最大程度的降低到只有 0.05%，非常适合拍摄视频。

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GF50mm F3.5 R LM WR

富士GF50mmF3.5 R LM WR继承了高分辨率的表现。同时采用了Nano GI镀膜，该镜头提供了清晰解析力的同时降低了鬼影和眩光。全天候和防尘设计，使其可在-10℃的低温下使用，该镜头结合了高表现力和高可靠性，光学结构上其采用了6组9片结构，使用1片非球面镜，此外，由于使用Nano GI镀膜可以获得清晰的图像，该镜头能够减少鬼影和眩光，甚至是来自对角线入射光线的问题。

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富士GFX 100 II将成为你春节旅行中的默契伴侣，记录旅途中的每一个美好瞬间。无论是寻找宁静的自然风光、感受浓厚的年味，还是记录人与人之间的欢乐交流，这款相机都能满足你的各种拍摄需求。让我们一起相机随行，用镜头诠释春节的美丽!