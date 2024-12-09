七彩虹最大旗舰店落地重庆京东超体 多款新品价格直降受青睐

【天极网数码频道】12月8日，位于重庆市江北区的七彩虹京东超级体验店正式开业，这是七彩虹首次以整店的形式入驻京东电器超级体验店，也是七彩虹全国范围内最大的旗舰店，更是七彩虹首家以IP为主题的旗舰店。开业活动现场，有趣有料的活动和丰富的爆款产品吸引了不少消费者进店参观，热度持续高涨。此外，京东还携手七彩虹为消费者带来了众多实在福利，引发众多进店围观的消费者现场下单。

开业当天，京东携手七彩虹带来了门店剪彩、醒狮表演、品牌分享、天命人挑战赛、豪礼抽奖、自由体验等多种活动，消费者畅快娱乐、尽情观览，在好礼抽不停的活动内容中，全方位了解七彩虹品牌，并深度体验了七彩虹的爆款产品。此外，现场还有七彩虹IP形象的隐姬coser和进店的消费者现场合照，许多消费者纷纷现场“路转粉”，拍照打卡分享当下的快乐。

产品方面，七彩虹品牌店开业活动为消费者带来了七彩虹隐星P15 TA、七彩虹隐星P16 TA、七彩虹源N14、七彩虹隐星G15、七彩虹隐星G16、七彩虹隐星P15等爆款产品。基于强悍的处理器、散热性能，以及优秀的显示能力，这些爆款笔记本电脑可满足消费者从游戏娱乐到学习办公的各种需求，能帮助他们轻松开启高效便捷的新生活。

值得一提的是，这些爆款笔记本电脑在京东APP也可买到现货，得益于京东先人一步的新品优势，此前已有众多消费者在京东抢先入手了七彩虹多个系列的新款产品。今年以来，京东持续通过各种营销举措，帮助七彩虹推广新品、打造爆品。今年7月，《黑神话：悟空》上线后，双方就IP联名产品展开了深度合作，通过共建《黑神话：悟空》小魔方开业盛典、《黑神话：悟空》京东主题月等线上活动，七彩虹《黑神话：悟空》定制显卡预售三小时即全部售罄，并带动七彩虹其他产品进一步热销。此次，重庆七彩虹京东超级体验店正式开业，也是京东和七彩虹双方进一步加深线上线下全渠道合作的重磅举措，未来将会有更多七彩虹新品在京东自营门店和京东APP上线，为广大消费者带来更潮流的科技新品体验。

目前，七彩虹京东超体旗舰店仍在火热营业中，重庆当地消费者可前往店内现场体验爆款笔记本电脑等产品的超凡实力。对上述产品感兴趣的消费者也可打开京东APP，选购自己心仪的七彩虹爆款产品。