松下ZS99相机先人一步上线京东 首发价2998元现在即可预约

【天极网数码频道】为满足消费者对3C数码新品的多元化需求，1月17日，京东先人一步上线松下ZS99相机，售价2998元，来京东的消费者可先人一步预约，更快到手新机。该款产品的主要亮点则在于小巧的机身和酷炫的外观，无论出街还是出游，这款相机都能为用户带来出色的使用体验。那么这款新品还有哪些值得关注的重点呢？现在就来一睹为快吧。

外观设计方面，松下ZS99相机的重量仅为322g，机身十分轻巧便携，可塞进口袋随身携带，不错过任何拍摄细节。可翻折触摸屏的设计也让用户能更加方便地观看拍摄成果并调整角度，让“废片”成为过去式，每一次拍摄都能出“大片”。配色方面，在京东下单的用户可在银色和黑色两种配色中选择自己心仪的配色方案，充分彰显自己的个性。

具体到摄影摄像能力方面，这款相机具备24mm广角端-720mm长焦端，再加上30倍光学变焦的出色表现以及2030万像素，足以支持用户轻松应对多种拍摄场景。而在运动过程中摄影摄像时，相机的5轴混合防抖也能有效抑制抖动造成的画面模糊，使画面更加平稳流畅。针对许多用户拍摄完成就想上传社交媒体的需求，松下ZS99相机的蓝牙5.0也支持随时随地快速分享照片，让每一张“大片”都能在第一时间被更多人点赞。而在观看演唱会等场景中，REC指示灯还会提醒是否处于拍摄状态，防止漏拍。

其他方面，松下ZS99相机还配备了USB Type-C充电功能，在外出拍摄过程中，用户使用充电宝也能给相机充电，真正解决了用户出游过程中的续航焦虑。总的来说，这款新品无论是颜值，实用性亦或者便携度，都不失为一款出色的口袋相机，感兴趣的用户现在即可在京东下单预约。未来，京东也将携手更多品牌，以先人一步的速度让每一位消费者都能更快到手新机，获得极致的3C数码新品购物体验。