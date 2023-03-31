苹果首款头显或无缘WWDC2023，将推迟至今年第三季度

【天极网数码频道】近日，苹果宣布将于6月6日至10日举办WWDC2023开发者大会。有人猜测在WWDC2023上，苹果将公布其首款头显设备。不过最新消息显示，这款设备再次惨遭延期，或无缘WWDC2023。

知名苹果分析师郭明Z在社交媒体写道：“苹果并没有非常乐观看待AR/MR头戴设备的发布会，能重现一鸣惊人的「iPhone时刻」，故组装量产时程再度延后1-2个月至23Q3中后期，而这也为该新装置能否如市场期待般在WWDC2023亮相增添了变数。也是因为组装量产时程延后，故今年出货量仅为20-30万部，低于市场共识的50万部或以上。Apple没有非常乐观看待市场对AR/MR头戴装置发布会的反应之主要顾虑包括经济低迷、为追求量产故对部分硬件规格妥协 (如重量)、生态与应用准备程度与售价高 (3,000-4,000美元甚至更高) 等。”

从郭明Z的表示就中能够看出，苹果内部似乎并不看好这一产品，甚至在初期不以盈利为目的，这与之前彭博社的观点一致。彭博社认为这款产品起售价高达3000美元，折合人民币约20000元左右，并且缺乏现象级应用，需要每隔几小时就更换一次电池。而在设计方面，这款设备采用了一些令测试人员不太舒服的设计，最重要的是发售时可能面临生态内容不足等问题。

此前，苹果内部已将该产品向高管展示，根据反馈，苹果公司高管毫不避讳地表达了真实看法，其认为这不会是一款发售即热卖的产品，并且极大概率会步Apple Watch后尘，低开高走，逐步占据市场大多数份额。随着技术迭代，苹果头显设备将逐步完善硬件以及生态。

这也并非苹果头显设备的第一次延期，一直以来郭明Z都在不断向外界释放苹果头显设备会延期的消息。更早以前，郭明Z就认为这款苹果的虚拟现实设备将不会如期而至。在此之后，郭明Z有发消息称由于苹果MR头显设备开发进度因机构件摔落测试不及标准，与软件开发工具的时程晚于预期，所以将由原本 2023 年第二季度延后到 2023 年第二季度末或第三季度。

根据爆料，款混合头显设备除了拥有自己的系统之外，这款苹果头显设备还将拥有专属的App Store，用来下载专属应用程序。其拥有与微软HoloLens一样的特性，可以兼顾增强现实和虚拟现实。而且苹果将许多本地软件都重新设计，以符合VR/AR的操作逻辑，同时会推出对应的应用软件设计规范。

面对这款命途多舛的设备，外界对其充满信心，要知道VR行业曾经火爆多年，近年来归于平静，而苹果一直未曾直接参与其中。如今VR行业整体低迷，亟需一款优秀的产品来给这个行业注入一针强心剂，同时重塑生态内容。苹果就是最有可能做到这一切的公司，因此外界对苹果首款头显设备抱有无限期待。如今苹果头显持续难产，也引发外界对其质疑，眼下又传出可能无缘WWDC2023，更是让不少人心慌。对于消费者来说，目前并没有VR设备的强需求，所以苹果头显能否撬开这一市场，带来新鲜血液，将会影响整个VR行业。