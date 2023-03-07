用令人惊叹的画质记录女神魅力

【天极网数码频道】古诗云：三月三日天气新，长安水边多丽人。三月到了，屏幕前的摄影师自然少不了想要给身边的女神送上节日的惊喜，用心拍摄的照片绝对是非常明智的选择。当然这里说的可不是让你用手机拍，想要拍出让女神更惊艳的照片，画质更加优秀的相机则是不二之选。而今天要推荐的就是富士GFX 50S II中画幅无反相机。

除了专业中画幅相机在人们脑海中另一个印象便是又大又重，而富士GFX 50S II则打破了这一固有形象，整机体积尺寸设计的恰到好处，既能放下中画幅传感器，还能兼顾轻巧和便携。它的尺寸为150*104*87mm，和大部分全画幅机身相差无几，非常适合户外拍摄。

而在画质方面则得益于传感器的优势，中画幅相机的传感器要比其他相机大很多，43.8*32.9mm大尺寸面积在相同的像素下也能拍出更好的画质。而GFX 50S II拥有了5140万像素，从而使成像表现更加丰富。

不过这时候肯定有聪明的小伙伴要说了，高像素相机是很怕抖动的哦，哪怕是在轻微的抖动都会让画质变得模糊，而富士GFX 50S II机身搭载了IBIS防抖功能，在与部分镜头搭配时能获得约6.5档的五轴防抖效果。在实际拍摄时会有很明显的体会，画面基本不会出现抖动模糊的情况。

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现在正值38女神节活动，可享限时优惠，千万不要错过。并且推荐购买的时候选择3570套装购买，要知道GF35-70mm F4.5-5.6 WR是一枚综合性能很出色的变焦镜头，具备防抖功能，焦段覆盖全面，能适应绝大多数主题的拍摄需求。

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样张欣赏

摄影师：CHEN LEI，1/2，F22，ISO50

摄影师：MAYUHAN，1/210，F8，ISO200

摄影师：Tommy Simonsen，1/400，F10，ISO50