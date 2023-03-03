白色情人节将至，送上高颜值相机作回礼

【天极网数码频道】如果上个月过了情人节，那本月的白色情人节可别忘了哦!在情人节收礼物的一方，在这天就要回礼啦!无论对方是男生还是女生，送上相机总不会错。富士发布的X-H2S就是一款既能高速连拍，又能拍摄6K画质的高性能旗舰机型，非常适合作为礼物赠送。

如果生怕自己错过精彩画面的话，相机内置了强大的的高速连拍模式，找准目标按下快门，便可实现电子快门40张/秒，机械快门15张/秒。而且并具有预拍摄模式，在半按快门按钮时相机就会开始拍摄。通过该功能，可以大幅度提高容错率，在拍摄中不会出现错过的情况。

之所以能以如此快的速度进行拍摄，依托于富士X-H2S强大性能所决定的，要知道现在很多人都希望能一次搞定拍照和视频，而这款产品就能做到。搭载了全新2616万像素X-Trans CMOS 5 HS传感器，因此在使用时能够兼顾静态图像和动态视频的高性能拍摄。

拍得快的同时也要拍得准，很多时候照片出现糊糊的感觉都是对焦没有对准。而X-H2S拥有杰出的智能对焦系统，能大幅度提升的出片率。该系统具备动物、飞鸟、汽车等多种类主体的对焦模式，让用户在面对任何拍摄物体时都能得心应手。使用时可以根据需求调整对焦检测对象，让拍摄出片更加精准。

随着传播媒介的趋势，相机的视频拍摄能力也是现在很多用户关注的重点，X-H2S可拍摄6.2K 30P和4K 120P的高速视频，可记录422的10bit视频，并支持多种编解码器，包括Apple ProRes 422 HQ，可以很好的胜任作为专业生产工具的任务。同时普通用户也能通过学习，逐步成为后期大师。

富士X-H2S是一款非常出色的相机，能够适应绝大多数的题材拍摄需求，同时优秀的外观也能让它成为送礼的佳品。

机身：https://item.jd.com/100026081829.html

富士在近期为X-H2S提供了最新3.01固件升级，包括对焦性能等全方位提升

固件升级网址：

https://www.fujifilm.com.cn/cn/zh-hans/consumer/support/digitalcameras/X-H2S

样张赏析：

摄影师：Bryan Minear，1/400秒，F9.0，ISO160

摄影师：Qi Guan，1/32000秒，F2.8，ISO400

摄影师：XiaoDou，1/1600秒，F5.0，ISO640