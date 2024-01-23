Pure Storage：2024年人工智能和可持续将推动中国市场技术应用与人才发展

【天极网数码频道】2024年1月22日，中国――专为多云环境提供先进数据存储技术及服务的全球 IT 先锋Pure Storage® (NYSE: PSTG) 近日发布2024展望。作为2023年的两大重要主题，人工智能和可持续将继续推动2024年中国技术应用和人才发展领域的变革。2024年，政治、社会和经济形势的不确定性仍将持续，企业在技术投资方面仍会持务实态度，同时也会寻找机会利用人工智能改善运营，并坚守企业环境可持续发展目标。

Pure Storage日前委托进行的一项研究证实了这一展望。《变革驱动力：直面人工智能部署所致的能源和数据挑战》调查研究揭示了重新评估数据基础设施的重要性，从而真正受益于人工智能，控制能源成本。

Pure Storage 2024预测

人工智能将引发云计算的重大变革

新一代专业云提供商专注于提供诸如GPU云服务器这类的人工智能特定服务，随着这一趋势的蔓延，我们预计云计算领域将迎来一场大洗牌，打破 IaaS 超大规模企业的既有现状。

● GPU芯片制造商将广大客户群的需求反馈给云提供商，在此背景下，新型超大规模企业得以飞速增长。

● 随着现有的IaaS超大规模企业转向收购人工智能云业务，企业并购也将此起彼伏。

2024年将见证主权云的崛起

由于有关数据使用和存储位置的法规不断收紧，人们对主权云的需求日益增长，尤其是在金融服务等行业。此外，像生成式人工智能 (GenAI) 这样的人工智能系统在训练过程中也有引发侵权争议的风险。

● 2024年将见证主权云的崛起，因为越来越多的机构将响应政府法规的要求，在其管辖范围内存储数据，以加强数据控制。

● 走在前列的国家包括澳大利亚、新西兰、日本和印度尼西亚。

2024年IT部门将成为企业实现环境可持续发展目标的中流砥柱

随着环境可持续发展实践的持续深化，IT部门将被赋予更多使命，在实现企业可持续发展目标方面发挥更大的作用。虽然企业以前对IT部门的要求是能够保持内部有序，但现在越来越多的人们认识到IT部门可以且必须在提高整个企业能效方面发挥作用。

● 我们将会看到首席技术官、首席数字官和可持续发展主管之间越来越紧密的合作，确保进一步扩大IT部门在实现可持续发展目标方面的作用。

● IT部门能对软件标准化领域产生直接影响。据估计，90%的能源都浪费在了效率低下的软件上。

2024年人才紧缺问题再度上演，人工智能领域尤为突出

每当新技术问世，这些领域对人才和技能的需求便会急剧上升，生成式人工智能也不例外。人才争夺战将导致工资上涨，许多人工智能项目会因人才紧缺而停滞不前。

● 除了生成式人工智能，云计算、Kubernetes平台、数据架构和网络安全等热门领域的人才短缺现象也将持续存在。

● 这场人才争夺战甚至也将波及农、林、渔等传统意义上技术驱动力较弱的行业，因为这些行业正朝数据分析目标转型。精通物联网、数据分析、人工智能和环境技术的专业人员将成为这些行业的抢手人才。

● 上述两点将成为人工智能应用普及的最大障碍之一。

高管洞察：

“中国无疑是全球IT领域的领导者，也是人工智能领域的新兴力量。可持续也将日益成为企业的首要任务，对数据中心现代化来说尤为如此。因此，人工智能和可持续发展将成为中国市场技术应用的重要影响因素。不过，我们也需要关注人工智能的潜在阻力，比如像人才紧缺这样的问题。更重要的是，如果没有合适的数据基础设施，人工智能项目可能无法取得预期成果，进而抑制人们的热情。” ― Pure Storage中国区总经理Susan Yeung