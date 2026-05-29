【天极网数码频道】5月28日，雷神在AI工作站新品发布会上，正式推出覆盖塔式、迷你和移动三大类别的AI工作站全场景产品矩阵，其旗舰级AI Master D9000水冷版迷你AI工作站已上线京东独家首发，首发价26999元。消费者不仅能在京东第一时间入手这款高性能AI工作站，更可开机即享京东自研“龙虾”AI Agent――JoyClaw (Jclaw.jd.com)与AI编码工具JoyCode的双重智能服务。京东首发期间，用户购机还可享受国补至高立减1500元、晒单送机械硬盘等多重福利，轻松解锁全能AI新体验。

随着AI助手与“养龙虾”式智能体逐渐成为日常标配，本地高性能算力正成为新的刚需。雷神AI Master D9000水冷版迷你AI工作站，搭载AMD锐龙AI Max+ 395处理器，拥有16核32线程，可实现持续满功耗稳定运行。内置NPU单元，整机AI算力高达126 TOPS，无论是运行Qwen3还是DeepSeek等主流大模型，都能轻松应对。图形性能同样出众，Radeon 8060S核显采用RDNA 3.5架构，拥有40组计算单元和256bit位宽，最高可调用96GB内存作为显存，图形渲染能力媲美独立显卡，无论是AI光追加速出图还是各类渲染工作，都能从容应对。存储方面，128GB LPDDR5X超大内存运行速率高达8000+ MT/s，搭配2TB高速固态硬盘，多任务切换与8K视频剪辑都能流畅运行，告别卡顿等待。

稳定性方面同样可圈可点。雷神水冷迷你AI工作站搭载定制水冷散热系统，高负载下不易积热，也不会因温度过高而降频。噪音控制出色，待机约33分贝，满载仅约36分贝，放在书房或办公室几乎听不到声音。服务器级电气系统经过全面优化，支持7×24小时不间断稳定运行。无论是本地部署AI大模型、搭建边缘计算节点，还是用作智能工厂控制中心、实验室推理服务器，它都能轻松胜任。对于个人极客、设计创作者或一人公司创业者，都能在这台设备上找到高效稳定的生产力支撑，在保障安全高效的同时，让成本更加可控。

拥有强大硬件只是第一步。想要在本地部署并培养一个真正懂自己的AI智能体，往往需要经历繁琐的环境配置、依赖安装和漫长的调参过程，这让不少用户望而却步。雷神水冷迷你AI工作站新品直接预装了京东自研的“龙虾”AI Agent――JoyClaw，开机即可使用，无需任何复杂配置。

作为专属AI助手，JoyClaw真正实现了“开机即用、登录即享”。用户只需一句语音指令，即可快速创建定时任务，按时提醒重要事项、自动整理信息或跟进工作进度。它还支持接入飞书、微信、QQ、企业微信等日常沟通工具，即便用手机也能远程指挥电脑中的JoyClaw完成各类操作。更值得一提的是，JoyClaw具备自进化能力，每天会自动复盘白天的信息与交互，越用越聪明，越用越懂用户。从语音点歌、健康咨询到金融投研分析，它都能轻松应对，是工作与生活中值得信赖的全能助手。

与此同时，京东云自研 AI 编码工具 JoyCode 也正式入驻雷神水冷迷你AI工作站，用户开机即可直接使用，无需额外下载安装，一键解锁 AI 驱动的智能编码能力。作为京东云旗下专为复杂业务场景打造的 AI 编码工具，JoyCode 可深度理解代码库、智能路由检索，覆盖从需求拆解到质量把控的全流程，以 AI 驱动开发提效，还支持一键部署，助力企业实现规模化交付提速。目前 JoyCode 面向所有用户免费开放，模型服务不限量，用户购机后即可直接启用，无需顾虑调用次数，轻松畅享 AI 编码的高效开发体验。

在本次发布会上，京东还携手雷神科技、AMD及多家软硬件厂商共同成立“AI工作站产业联盟”，将围绕AI算力基础设施、大模型私有化部署、端侧智能体应用等核心方向展开深度协同，加速AI能力从云端下沉至每一个工作场景，为企业数字化转型提供标准化、可扩展的AI生产力基础设施。

除了此次京东独家首发的雷神水冷迷你AI工作站，雷神旗下多款专业级塔式AI工作站、高性能移动AI工作站等众多新品也将于下半年陆续登场，以极致轻薄的智能体办公体验和算力随行的专业级AI部署能力，满足不同场景下的用户需求，持续丰富雷神全场景AI产品矩阵。即刻打开京东APP搜索“雷神AI工作站”，购机享国补至高立减1500元、晒单送机械硬盘等首发福利，获取高效生产力解决方案，开启本地智能计算新体验。