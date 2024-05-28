京东618又便宜又好 换新3C数码好物享30天价保

【天极网数码频道】5月28日，在“京东618，又便宜又好”发布会上，京东宣布，今年京东618将于5月31日晚8点正式开启。京东将在618期间携手众多厂商带来海量3C数码现货好物，消费者可先人一步下单，享30天价保，更有爆款产品每满300减50，以旧换新至高补贴2000元等超值福利。消费者来京东APP搜索“3C爆品”即可进入活动页面，下单心仪好物。

同时，京东618全周期，专业的京东采销也将在京东采销直播间为消费者持续带来低价好物。消费者来到京东3C数码采销直播间还可抢购1元权益包，获得万能立减券、以旧换新补贴券、12期免息等六大超值福利，提前锁定京东618专属权益。

5月31日晚8点，Redmi Note 12T Pro 12GB+256GB京东价1199元，联想小新15全能轻薄本京东价3699元，华硕a豆14 2024高颜值AI轻薄本京东价3899元，惠普战66七代酷睿版笔记本电脑京东价5099元，科大讯飞学习机S30敲敲进步礼盒京东价4869元，奔图M1 lite激光打印机京东价699元。

今年是第21个京东618，多年来京东不断携手3C数码厂商为消费者带来优质产品与服务。如果你也想省钱、省心换新3C数码产品，锁定5月31日晚8点，来京东618就够了!