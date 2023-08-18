致敬每一位热爱创作的摄影人 尼康诚意之选献礼世界摄影日

【天极网数码频道】184年前的今天，法国科学院购买下了画家达盖尔发明的银版摄影法，并将之无偿公开，将摄影技术推向了世界。为纪念这一意义非凡的日子，8月19日被定为“世界摄影日”，成为了属于全世界摄影师与摄影爱好者的节日。百余年来，摄影逐渐从纯粹的机械技术发展为一门艺术，再到如今一种人人触手可及的生活方式，深受大众喜爱。作为国际领先的影像器材公司，尼康始终致力于将先进技术用于产品研发，以卓越品质让创作的美妙为更多人所享。

尼康Z 9

发布近两年，尼康Z 9以其强劲性能在业界享有盛名，在接连荣获数十项国际影像大奖的同时，也成为了无数摄影爱好者的“梦中情机”。Z 9集尼康尖端的光学技术于一身，先进的EXPEED7处理器可以识别出多达9种主体，最高每秒120次的自动对焦运算保证了3D跟踪对焦的快速准确。全新的4.00版本固件更新提供了“自动拍摄”功能，使用时可预先设置[运动]、[距离]、[对象侦测]选项，Z 9会在满足条件的情况下自动进行拍摄，助力使用者解放双手，为创作增添更多便利与可能。此外，卓越的尼康Z卡口镜头更为影像创作锦上添花。长焦变焦镜头尼克尔 Z 180-600mm f/5.6-6.3 VR从180mm至600mm 的宽广焦距范围在野生动物、运动、航空等领域均有亮眼发挥，便利的内变焦设计与约5.5档的减震VR效果带来舒适体验。尼克尔 Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S兼顾良好光学性能与可操作性，加强型低色散(ED)镜片有效抑制色差，广角端约0.75m的最近对焦距离与约0.38倍的最大复制比率助力捕捉冲击力十足的特写画面。

尼克尔 Z 180-600mm f/5.6-6.3 VR样张

尼克尔 Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S样张

全画幅/FX之外，尼康APS-C画幅微单相机也不容小觑。影像利器尼康Z fc拥有最高约11幅/秒的连拍速度，高效捕捉转瞬即逝的关键瞬间。顶部拨盘可用于调节ISO、曝光等参数，快捷完成设置，帮助使用者全身心投入创作之中。致敬经典的复古机身与多变色彩选择使Z fc成为实用性与潮流感并存的时尚单品，为摄影爱好者们提供展现创造力与个性的广阔空间。搭配尼克尔 Z DX 24mm f/1.7使用， f/1.7的最大光圈可创造出优美柔和的背景虚化，让主体脱颖而出，为影像营造别致的氛围感与画面冲击力。

尼康Z fc+尼克尔 Z DX 24mm f/1.7

尼康Z 30是为入门用户打造的APS-C/DX格式相机。不到500g的紧凑机身赋予其高度便携性，成为日常记录的可靠搭档，让创作不再受限，更加随心所欲。多达20种的创意优化校准轻而易举实现个性化氛围效果，以动人作品向观众讲述独属于创作者的精彩故事，向世界传递热爱。续航方面，Z 30最多可支持约125分钟的长时间拍摄，轻松应对从日常扫街到旅行VLOG的多种主题。搭配尼克尔 Z DX 12-28mm f/3.5-5.6 PZ VR使用更相得益彰，12mm到28mm的广角变焦范围广泛适用于风景、自拍等多个题材，以令人印象深刻的透视效果为作品带来十足的画面张力。电动变焦平滑、安静的特点高度契合视频创作的需求，更有对角呼吸补偿最小化焦点变化时的画面偏移，使之视频拍摄中大放异彩，成为VLOG创作的优秀镜头选择。

尼康Z 30+尼克尔 Z DX 12-28mm f/3.5-5.6 PZ VR

在这个特别的节日，尼康致敬每一位热爱摄影的人。无论专业或业余，你们用天马行空的想象力创造了无数珍贵的影像作品，为摄影艺术的不断发展做出了贡献。尼康希望每一位创作者都能不负热爱，勇敢追逐光影梦想，用更多瑰宝般的作品助力影像文化的传播与进步。