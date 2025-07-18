安克eufyMake E1 UV打印机重磅亮相P&I 2025 京东将于10月先人一步首发

【天极网数码频道】7月17日，第26届上海国际摄影器材和数码影像展览会(P&I 2025)在上海新国际博览中心隆重开幕。来自全球11个国家和地区的350余家顶尖展商齐聚一堂，共同呈现影像科技的最新成果。京东作为参展商之一，带来了海量摄影摄像及打印机好物，除体验知名的摄影摄像产品外，“好照片，得‘打’出来”成为许多用户的探展需求之一，许多用户使用尖端摄影器材拍摄的照片也需要打印出来，安克创新旗下eufyMake与深圳拓竹科技带来的两款创新产品，以及其它前沿打印机新品也因此成为全场焦点。

在eufyMake展台前，等待体验安克eufyMake E1 UV打印机的观众排起长龙。现场演示中，打印机在短时间内就将用户所拍摄的照片，基于亚克力及普通纸张材料，以3D立体浮雕形态成功打印并输出，栩栩如生的照片也引发众多用户赞叹不已。“这打印效果太实用太震撼了!”一位专业摄影师边拍摄边赞叹，“消费级UV打印机能达到这样的精度实属罕见。”

eufyMake是安克创新旗下智能家居品牌悠飞(eufy)的独立子品牌，致力于为创客打造全球领先的个人创意工具，而这款革命性的安克eufyMake E1 UV打印机，则打破了传统UV打印设备“价格高、体积大、操作难”的三大痛点。通过eufyMake Studio，用户可以体验全自动的打印流程，将传统复杂软件操作彻底简化，使用门槛及维护成本均大幅降低。打印机还搭载了 ColorMaestro™ AI色彩还原技术，可智能识别材质光学特性，实现高还原度全彩输出。针对用户多种材质打印需求，打印机还支持在玻璃、金属、皮革等300余种材质上进行高精度打印，独创的 Amass3D™ 技术还支持浮雕、油画、皮革等触感纹理的打印，实现突破性“立体质感”。此外，该款打印机体积相比传统 UV 打印设备缩小90%，搭配多种模块化附件，可让用户可以轻松实现跨材质、多尺寸、多形态的创作打印。

值得关注的是，此前该款打印机在众筹平台 Kickstarter以4676万美元的众筹金额和17822名全球支持者的成绩，刷新平台有史以来全品类最高众筹纪录，成为全球创意工具领域的现象级产品，这款备受期待的产品也将于10月在京东先人一步首发。

拓竹科技则在P&I 2025影像展上展出了拓竹H2D打印机，同样吸引了大批专业观众。该打印机以“重新定义个人智造”为核心理念，集成了多材料3D打印、激光雕刻切割、数控切割及绘图四大功能于一体，成为桌面级复合制造设备。

拓竹H2D打印机采用独立双喷头设计，可同时使用两种完全不同的打印材料，大幅提升创作自由度。其智能喷嘴管理系统包含抬升、擦拭和快速切换技术，确保打印过程高效流畅。高精度自动校准系统让两个喷头完美协同工作，保证打印品质。这款“一机四用”的创新产品，为创客、工程师和制造爱好者提供了前所未有的全能解决方案。目前该产品已在京东正式发售，多色打印套装售价13999元，部分地区用户可享国家补贴立减2000元优惠，实际到手价仅11999元，单机版国补到手价10199元，另有激光全能套装可选。

从安克eufyMake E1 UV打印机开创性的3D纹理打印技术，到拓竹H2D重新定义桌面制造的创新理念，P&I 2025影像展见证了京东携手品牌带来的前沿影像科技，向智能化、个性化方向的跨越式发展。为满足广大用户多元化的打印需求，京东的活动现场还展出了打印照片便捷高效的口袋打印机及家用多功能的激光打印机等丰富多样的打印机产品，引发广大用户关注好评。感兴趣的用户可锁定京东，“先人一步”下单上述爆款产品，抢先体验世界前沿科技。