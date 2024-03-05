斑马技术任命于放为大中华区业务总负责人

【天极网数码频道】凭借在IT领域的丰富经验，于放将领导斑马技术大中华区继续致力于为企业一线赋能

2024年3月5日，中国上海 - 作为致力于助力企业实现数据、资产和人员智能互联的先进数字解决方案提供商，斑马技术公司(纳斯达克股票代码：ZBRA)已任命于放先生为大中华区业务总负责人，管理并发展该区域的整体业务。于放先生向斑马技术亚太区高级副总裁兼总经理吴辉明先生汇报。

吴辉明先生表示：“大中华区一直以来都是斑马技术亚太区的重要市场，尤其随着新能源汽车等行业的兴起而带动的制造业增长，为我们带来了大量机会。于放先生在IT领域拥有丰富可靠的经验，非常适合担任这一要职，我相信他有能力将斑马技术大中华区的业务推向新的高度。”

于放先生在硬件、软件、服务及解决方案等领域拥有超过25年的销售及业务管理的丰富经验。于放先生在加入斑马技术之前，曾担任思杰公司大中华区区域副总裁兼总经理，也曾在微软、甲骨文、戴尔和惠普等企业身居要职。他拥有上海交通大学的工程学士学位。

于放先生表示：“非常高兴和荣幸能够加入斑马技术这样一家值得信赖的企业，有机会带领公司发展大中华区业务。除了着力于推动制造业的发展，我们也将继续基于本地市场需求，为物流与运输、仓储、零售、医药等行业领域提供更多创新且高效的解决方案，帮助企业提升运营效率和业务优势。”