杜比在 CES 2024期间展示杜比视界和杜比全景声日趋广泛的影响力

展会期间，杜比将重点展示沉浸式体验的前沿趋势，包括杜比全景声 FlexConnect 等杜比最新的创新以及与汽车行业的最新合作

拉斯维加斯，2024 年1月10日――沉浸式娱乐体验的领导者杜比实验室(Dolby Laboratories)于昨日开启 2024 CES 之旅。在展会期间，杜比将展示杜比视界和杜比全景声日益增长的行业领导地位;与领先的汽车厂商、消费电子品牌和服务提供商建立的全新及进一步扩展的合作关系;以及杜比的最新创新，例如杜比全景声 FlexConnect。

杜比实验室娱乐事业部全球高级副总裁古令江(John Couling)表示：“杜比体验激发了消费者对一流的视听品质的热衷追求。我们正不懈地将杜比视界和杜比全景声带到更多终端设备和内容体验中，同时我们还专注于通过杜比全景声FlexConnect 等创新，让消费者更轻松地获得杜比体验。”

有杜比全景声，尽享心爱的车内娱乐

本周二，梅赛德斯-奔驰携手Audible 和 Amazon Music宣布，将Audible 和 Amazon Music 上享有盛誉的音乐和沉浸式有声书的杜比全景声体验引入梅赛德斯-奔驰车型。这个丰富且更新迅速的合集将包含杜比全景声音乐以及Audible上杜比全景声内容，其中不乏很多 Audible 上最热门的内容。目前，Amazon Music App 的杜比全景声内容已在部分梅赛德斯-奔驰车型中推出。在今年晚些时候，Audible App 将在可选配 Burmester 4D 和 3D 音响系统以及搭载最新一代 MBUX 智能人机交互系统的奔驰车型上推出。

杜比还携手路特斯，支持这家卓越性能的汽车公司在 CES 的首秀。CES 现场受邀嘉宾可在杜比在 CES 的活动中心――Dolby House 预览全新路特斯纯电超跑 SUV Eletre，体验其开创性的支持杜比全景声的音响系统。路特斯 Eletre 已于 2023 年开始交付。

随着消费者对更沉浸式的车载音频体验需求的增加，目前全球已有超过 10 家汽车厂商，包括梅赛德斯-奔驰和路特斯等，已交付或计划推出支持杜比全景声的车型。

两家全球领先的电视品牌对杜比全景声 FlexConnect 的支持

本周一，海信宣布将支持杜比全景声 FlexConnect。杜比全景声 FlexConnect 可以将电视的音响系统与作为配件的无线扬声器进行无缝配对，同时让消费者能够灵活地将每个扬声器放置在自己选择的任何位置，实现不可思议的杜比全景声体验。连接后，它可以针对任何房间布局和扬声器摆放位置实现声音的智能优化，让家里的任何座位都能成为感受到杜比全景声超凡聆听体验的 “皇帝位”。

TCL 于 2023 年下半年宣布了将在其即将推出的电视产品中搭载杜比全景声 FlexConnect。全球领先的半导体公司之一 MediaTek 最近也宣布，其 Pentonic 智能电视平台将支持杜比全景声 FlexConnect。通过将杜比全景声 FlexConnect集成在 MediaTek 的 Pentonic 和 Filogic 芯片中，厂商可以通过一站式解决方案，在高性能且可靠的无线平台支持下，实现杜比全景声 FlexConnect 的应用。

在 CES 期间，杜比还将预展杜比全景声 FlexConnect 的扩展部署选项，例如新的设置方法以及与下一代无线协议协同工作的发展方向。

两家全球领先的电脑游戏显示器厂商将推出支持杜比视界的产品

Alienware 和华硕宣布推出首款支持杜比视界的游戏电脑显示器。杜比视界将搭载在 Alienware 32 4K QD-OLED 游戏显示器 (AW3225QF) 和 华硕 ROG Swift OLED PG32UCDM 上。

这标志着这两家全球领先的 PC 厂商首次将杜比视界集成在游戏显示器中。有了杜比视界，用户能够在各种娱乐内容中解锁不可思议的画质体验，其中就包括支持杜比视界的游戏。用户在享受兼容的游戏时，杜比视界可以带来更真实的惊艳画面，呈现不可思议的亮度、更高的对比度、更生动的色彩和更清晰的细节。

戴尔还宣布其最新的XPS笔记本电脑将同时提供杜比视界和杜比全景声体验。