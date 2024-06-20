618成绩单：超8成消费者首选京东购3C数码 下单超级爆款超1000万件

【天极网数码频道】今年的618已经落下帷幕，众多消费者入手了自己心仪的产品，尤其是各类新潮的3C数码好物。数据显示，京东618期间3C数码超级爆款销售超1000万件，成交额同比增长3倍。同时，根据极目新闻618消费调研显示，在考虑商品品质、价格、服务等各种因素的情况下，超8成消费者会选择在京东购买AI手机、儿童智能手表、vlog相机等潮流3C数码产品。

另一方面，根据时代财经调研显示，对于大多数消费者而言，正品保证、服务完善一直是京东3C数码品类的标签，综合调研数据来看，近7成消费者认为京东3C数码新潮品牌和产品丰富度更高。而在潮流3C数码产品中，AI硬件品类备受消费者青睐。数据显示，京东618期间，AI品类整体成交金额同比增长150%，AI产品普惠用户数超400万。

值得一提的是，越来越多的消费者通过以旧换新的方式入手3C数码产品。据21世纪经济报道新质生产力研究院发布的《2024年618以旧换新调研报告》显示，消费者在选择以旧换新平台时，最看重的是价格评估的公正性、补贴额度、服务支持、平台的口碑和信誉，以及换购流程的简便性，京东在多个方面都得到了较高的评价，成为超八成消费者首选的以旧换新渠道。数据显示，京东618期间3C数码以旧换新订单量同比增长超100%。

京东618 3C数码的成绩离不开丰富多元的潮流3C数码产品和便捷的以旧换新服务。未来，京东也将持续携手品牌带来潮流好物和贴心服务，为消费者提供一站式便捷体验。